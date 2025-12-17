Logo
Vozači oprez! Kolovozi su mokri, poledica na višim predjelima

SRNA

17.12.2025

08:19

Возачи опрез! Коловози су мокри, поледица на вишим предјелима
Foto: Ahmed/Pexels

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mokri ili vlažni, u višim predjelima i preko planinskih prevoj moguća je poledica, a u kotlinama ima magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog radova koji se izvode na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina-Nova Topola, saobraćaj se obustavlja od 8.00 do 17.00 časova i preusmjerava na alternativne putne pravce, prema Čatrnji, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu granični prelaz Rača saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Za vozila hitnih službi, vatrogasna vozila i vozila lokalnog stanovništva neće vrijediti obustava saobraćaja na navedenom putnom pravcu.

илу-граница-08122025

Društvo

Na prelazima kratkotrajna zadržavanja

Na dionici magistralnog puta Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Donja Ljubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Ljubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

ukc rs

Hronika

Poznato stanje povrijeđenih u nezgodi na putu Banjaluka - Prijedor

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Usljed aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U toku je sanacija kosine na magistralnom putu Olovo-Semizovac, zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova, za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici auto-puta Bijača-Počitelj. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Magla smanjuje vidljivost, u višim predjelima poledica

Zbog izvođenja radova na dionici autoputa Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

