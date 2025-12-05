Logo
Large banner

Upozorenje za vozače: Kolovozi mokri i klizavi, magla u kotlinama

Izvor:

SRNA

05.12.2025

07:55

Komentari:

0
Упозорење за возаче: Коловози мокри и клизави, магла у котлинама
Foto: ATV

Pretežno mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost zbog magle u kotlinama, te učestali odroni na dionicama u usjecima, karakterišu stanje na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS napominju da je neophodna oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina saobraća se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

U toku je sanacija magistralnog puta od Brčkog do Brezovog Polja. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka, te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan-Prijedor jedan, te zbog radova u tunelima "Hamšil", "Pasjaci", "Sokolača", "Cera tri", "Strogonik", "Grabovica" i "Oštri vrh" na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad, u tunelu "Trgovišta" na magistralnom putu Brodar-granica Republika Srpska/Srbija /Rudo jedan/ i u tunelu "Kotva dva" na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča jedan, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko- izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta. Na ovim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH, zbog zamjene rasvjete, za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana, na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje putnička vozila nosivosti do tri i po tone saobraćaju otežano, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Podijeli:

Tag:

stanje na putevima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Поплављени путеви, затворене школе: Олуја изазвала хаос

Svijet

Poplavljeni putevi, zatvorene škole: Oluja izazvala haos

2 h

0
Магла сунце

Društvo

Vozite oprezno! Magla na dionicama uz rijeke, i na dijelovima gdje su učestali odroni

3 d

0
Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

Auto-moto

Revolucija na putevima: Od sada je moguće upravljati automobilom na daljinu

3 d

0
Упозорење за возаче! Опрезно у саобраћају, магла у котлинама и вишим предјелима

Društvo

Upozorenje za vozače! Oprezno u saobraćaju, magla u kotlinama i višim predjelima

4 d

0

Više iz rubrike

Српска богатија за 26 бебa

Društvo

Srpska bogatija za 26 beba

2 h

0
Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму

Društvo

Situacija je neizvjesna: Velika prognoza za cijelu zimu

5 h

0
Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

Društvo

Sutra svaki Srbin treba da zapjeva: Evo zašto je važno ispoštovati taj običaj

13 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Pogledajte brojeve izvučene u 97. kolu

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

25

UKC Srpske: Uspješno izveden složen zahvat uklanjanja tumora natkoljenice

10

25

Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

10

22

Poznati trgovački lanac proglasio stečaj: Preko 200 radnika ostaje bez posla

10

19

Bitno: Zaštita domaće proizvodnje

10

16

Konsultacije premijera Srpske sa više poljoprivrednih udruženja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner