Logo
Large banner

Situacija je neizvjesna: Velika prognoza za cijelu zimu

Izvor:

ATV

05.12.2025

05:00

Komentari:

0
Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму
Foto: RTRS

Za Evropu se za prvu polovinu decembra predviđaju uglavnom normalne do iznadprosječne temperature, potaknute zapadnim do jugozapadnim strujanjem.

Takav obrazac sprečava prodor hladnog vazduha prema jugu kontinenta, gurajući ga daleko na sjever, navodi "Sever Veder Jurop".

Алергија прехлада

Zdravlje

Haraju mutant virus: Ovo su simptomi koji traju i do mjesec dana

Što se tiče snježnih padavina u decembru, projekcije pokazuju padavine samo na većim nadmorskim visinama.

Prognoza sezonskih snježnih padavina za zimu – decembar, januar i februar – pokazuje da će veliki dio Evrope zabilježiti manje snijega nego inače.

Gledajući sezonski prosjek prema ECMVF-u, vide se ispodprosječne snježne padavine u većem dijelu Evrope, s glavnim područjima padavina pomaknutim prema sjeveru, no vide se i neka središnja i zapadna područja koja pokazuju manji deficit snijega. Ali, u poređenju s prognozom iz prethodnog mjeseca, postoji određeno poboljšanje.

Sada se predviđa više snježnih padavina za centralne i zapadno-centralne dijelove te za dijelove Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Ne vidi se porast snažnih snježnih padavina kao rezultat stratosferskog zagrijavanja.

Prognoza snježnih padavina za decembar pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem sjeveru.

Ali možemo vidjeti da, osim nekih jačih negativnih područja, postoje zone s manjim deficitima. Iznenađuje i procjena manjka snijega na većim nadmorskim visinama, što upućuje na nedostatak oborina, a ne nužno na previsoke temperature.

Кошаркаши Партизана

Košarka

Navijači Partizana izviždali svoje igrače i poslali poruku - VIDEO

U januarskoj prognozi ne vidi se nikakav preokret. Predviđa se da će većina Evrope imati manje snježnih padavina sredinom zime, ali procjena je da će neka područja prema jugoistoku ipak dobiti više snijega u tom periodu, zajedno s krajnjim sjeverom.

Za februar se prognozira blago smanjenje deficita u odnosu na januar, no oba mjeseca i dalje izgledaju siromašna što se tiče snijega. Stručnjaci napominju da "crvene" zone na kartama ne znače potpuni izostanak snijega, nego tek manje količine od uobičajenih."

Evropa — sporiji početak i manja količina snijega

U Evropi su prognoze za sada nešto slabije. Za većinu kontinenta predviđa se ispod-prosječna ili prosječna količina snijega za zimsku sezonu.

jelka pixabay

Zanimljivosti

Dobro pogledajte stare ukrase za jelku: Neki danas vrijede i do 1.000 evra

Decembar bi mogao početi sa nedovoljno hladnim vazduhom da se snijeg spusti do niskih predjela — snijeg je, najviše, moguće očekivati u planinskim i višim predjelima.

U januaru i februaru nema značajnijeg poboljšanja u predviđanjima — snijeg i dalje vjerovatnije u sjevernim i sjeveroistočnim krajevima, dok u zapadnim i centralnim dijelovima kontinenta ostaje manja vjerovatnoća za obilniji snijeg.

Postoji određena nada prema kraju zime / početku proljeća (mart), jer se u nekim dijelovima centralne i jugoistočne Evrope predviđa moguće povećanje snježnih padavina, mada ne u svakom modelu — pa je situacija neizvjesna.

Dakle, za većinu Evrope zima 2025/2026. prema ovim predviđanjima neće donijeti impresivne količine snijega, iako to ne znači da snijeg neće pasti, posebno u planinskim oblastima ili povremeno tokom januara-marta.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

zima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сукоб у Елити

Scena

Neviđen sukob u rijalitiju Elita: Nisu ih mogli smiriti

10 h

0
Израелу одобрено учешће: Четири земље бојкотују Еуровизију 2026.

Kultura

Izraelu odobreno učešće: Četiri zemlje bojkotuju Euroviziju 2026.

10 h

0
Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев

Svijet

Zelenskog bi mogli ubiti: Tvrdnje uzdrmale Kijev

10 h

0
Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

Svijet

Njemačka mijenja pravila: Moglo bi uticati na neke sa Balkana

10 h

0

Više iz rubrike

Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

Društvo

Sutra svaki Srbin treba da zapjeva: Evo zašto je važno ispoštovati taj običaj

10 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Pogledajte brojeve izvučene u 97. kolu

11 h

0
Стипе Шимић

Društvo

Kad vidim oženjene, drago mi je što se nisam ženio: Životna priča pastira iz BiH

12 h

0
Сњежана Плавшић Ђуровић

Društvo

Samohranoj majci iz Laktaša potrebna pomoć

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

19

Danas sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske

07

12

Zvezda već ima prvo zimsko pojačanje?

07

09

Amerikanci objavili snimak novog razaranja broda: Uništen u roku od nekoliko sekundi

06

55

ATV jutro, 05.12.2025.

06

15

Za ova četiri znaka naredna godina će biti najbolja u životu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner