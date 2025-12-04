Kad vidim oženjene, drago mi je što se nisam ženio: Životna priča pastira iz BiH

U novoj reportaži "Glasa Hercegovine" video-novinara Maria Brkića, javnost je upoznala Stipu Šimića iz Ružića kod Gruda, skromnog čuvara ovaca koji živi sam, ali, kako kaže, nikako nije usamljen.

Stipe se nikada nije ženio, a uz smijeh priznaje da mu brak nikada nije bio privlačan.

"Nisam se ženio… bolje ovako. Kad vidim kako je oženjenima, drago mi je!", priča on.

Dane provodi uz svoje ovce, kojih ima petnaestak, i u miru koji mu je najvažniji. Snaga, kaže, polako popušta, ali još uvijek sve stiže obaviti.

S tugom govori o selima koja se prazne i radu koji je nekad bio svakodnevica.

"Prije je ovdje sve bilo obrađeno… danas zapušteno. Nema više nikoga", govori on.

Ipak, uprkos samoći, Stipe živi spokojno i bez žaljenja. Njegove jednostavne riječi i vedar humor podsjećaju na vrijeme koje polako nestaje, ali i na ljude koji su u jednostavnosti pronašli svoju slobodu.