Dogovoreno: Evo kolika će biti osnovica za borački dodatak

Predsjedništvo BORS-a i predstavnici Vlade Republike Srpske postigli su dogovor da pitanje primanja boračkih kategorija iz republičkog budžeta za narednu godinu sistemski bude riješeno i da osnovica za borački dodatak bude povećana na četiri i po KM, a slijedi i uvećanje invalidnina.

Dogovoreno je da to bude učinjeno kroz izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalidnina i porodica poginulih boraca.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je na sastanku dogovoreno da od marta iduće godine osnovica za borački dodatak bude četiri i po KM.

On je naveo da kriterijum za obračun treba da bude prosječna neto isplaćena plata za prethodnu godinu.

Dodik je naveo da će invalidnine od 1. januara biti povećane za 10 odsto dok će ukupno povećanje invalidnina na kraju naredne godini iznositi 14 odsto.

Na sjednici je razgovarano o statusu boraca kojih ima nekoliko hiljada, primaju borački dodatak ali nemaju nikakav drugi izvor prihoda, te da se njihov status riješi kroz isplatu dodatnog boračkog dodatka, rekao je Dodik koji je prisustvovao sjednici na poziv Predsjedništva BORS-a.

Dodik je rekao da je na sastanku dogovoreno da se u 2026. u skladu sa stručnom spremom zaposle sva djeca poginulih boraca kojih ukupno ima oko 500 u Republici Srpskoj.

Naglasio je da je sa BORS-om dogovoreno da se za Fond solidarnosti u idućoj godini izdvoje dva miliona KM umjesto dosadašnjih milion, te da se za banjsko liječenje izdvoji jedan i po milion KM.