Putin doputovao u Indiju

Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posjetu Indiji, a na aerodromu u Nju Delhiju ga je dočekao indijski premijer Narendra Modi, javio je portal NDTV.

Modi će za Putina upriličiti privatnu večeru, što je uzvratni gest za gostoprimstvo koje je ruski lider pružio tokom posjete indijskog premijera Moskvi u julu prošle godine.

Dvojica lidera će razgovarati u Hajderabadskoj kući, navodi se u izvještaju.

Ruska delegacija će voditi razgovore sa indijskim domaćinima o saradnji u oblastima kao što su trgovina, ekonomija, nauka, tehnologija i kultura.

Putin će prisustvovati 23. godišnjem samitu Indije i Rusije, gdje će na dnevnom redu biti nekoliko međunarodnih i regionalnih pitanja.

Ruski predsjednik je prethodni put posjetio Indiju 6. decembra 2021. godine.