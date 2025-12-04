Logo
Large banner

Putin doputovao u Indiju

Izvor:

Agencije

04.12.2025

14:44

Komentari:

0
Путин допутовао у Индију
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posjetu Indiji, a na aerodromu u Nju Delhiju ga je dočekao indijski premijer Narendra Modi, javio je portal NDTV.

Modi će za Putina upriličiti privatnu večeru, što je uzvratni gest za gostoprimstvo koje je ruski lider pružio tokom posjete indijskog premijera Moskvi u julu prošle godine.

Dvojica lidera će razgovarati u Hajderabadskoj kući, navodi se u izvještaju.

Ruska delegacija će voditi razgovore sa indijskim domaćinima o saradnji u oblastima kao što su trgovina, ekonomija, nauka, tehnologija i kultura.

Putin će prisustvovati 23. godišnjem samitu Indije i Rusije, gdje će na dnevnom redu biti nekoliko međunarodnih i regionalnih pitanja.

Ruski predsjednik je prethodni put posjetio Indiju 6. decembra 2021. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Indija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Захарова: Зеленски не бира кога ће жртвовати да остане на власти

Svijet

Zaharova: Zelenski ne bira koga će žrtvovati da ostane na vlasti

2 h

0
Федерика Могерини

Svijet

Federika Mogerini podnijela ostavku

3 h

0
Маск бијесан: Осудили човјека због твитова, а ослободили силоватеља дјетета због ''пренапуњености затвора''

Svijet

Mask bijesan: Osudili čovjeka zbog tvitova, a oslobodili silovatelja djeteta zbog ''prenapunjenosti zatvora''

4 h

0
Ђорђа Мелони због једне објаве доспјела у сами врх по популарности на друштвеним мрежама

Svijet

Đorđa Meloni zbog jedne objave dospjela u sami vrh po popularnosti na društvenim mrežama

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

48

Kako da stara jelka izgleda bujnije i ljepše: Isprobajte ovaj trik

16

42

Kupio burek pa alarmirao inspekciju zbog opasnosti koju je našao u njemu

16

34

Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

16

27

Miloš Obrenović doživio moždani udar

16

25

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner