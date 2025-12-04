Logo
Zaharova: Zelenski ne bira koga će žrtvovati da ostane na vlasti

Izvor:

SRNA

04.12.2025

14:38

Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski nastavlja da žrtvuje sve ukrajinske državljane i ne štedi ni žene ni djecu kako bi zadržao vlast, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je na brifingu istakla da sve više ljudi u Ukrajini shvata da se ne bori za svoju zemlju i narod već za džakove novca koje vlasti uzimaju za sebe.

Zaharova je skrenula pažnju na lošu situaciju u kojoj se nalazi ukrajinska vojska na prvoj liniji ratišta, kao i na izvještaje o sve većem broju dezertera nakon izvještaja o korupciji u Kijevu.

"Svi su sada shvatili za koga će umrijeti - ne za otadžbinu, Ukrajinu niti za ukrajinski narod, već za džakove novca koji se šalju u Bankovu ulicu nakon dobijanja redovnih tranši od EU, SAD i drugih zemalja.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Uprkos progonu, stanovnici Ukrajine ne žele da zaborave ruski jezik

Zarad ostanka na vlasti, lider kijevskog režima nastavlja da nasumično žrtvuje ukrajinske građane - djecu, mlade, žene. Čemu to sve?", upitala je Zaharova.

Prema njenim riječima, moguće je da će se ostvariti spekulacije ukrajinskih medija da bi vojska uskoro mogla početi da regrutuje žene, prenio je TASS.

Zaharova je naglasila da je sve češća je priča u ukrajinskim medijima o odluci Zelenskog, koja je gotovo usvojena, da počne da mobiliše i žene u Ukrajini, te da je tu temu potpirio `Vašington post`, koji je u petak, 28. novembra, objavio članak na veb-stranici, a zatim u nedjelju, 30. novembra, i u štampanom izdanju, u kojem opisuje ukrajinsku vojnu jedinicu u kojoj će biti žene koje će upravljati dronovima.

"Naslov sve govori. Znate šta je to? `Mi /Ukrajina/ nećemo pobijediti u ratu bez žena`", navela je Zaharova.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova o hapšenju Mogerinijeve: EU drži lekcije drugima, a milioni završavaju u privatnim džepovima

Osim toga, kaže Zaharova, u Ukrajini se ponovo pojavila priča o smanjenju starosne granice za regrutaciju.

Zaharova je podsjetila da je ukrajinski vojni izvještač Julija Kirijenko prošle sedmice rekla da je "neophodno da se regrutuju osamnaestogodišnjaci" i opisala to kao neizbježan korak, "jer će se djeca ionako boriti".

"Znači, gurate sebe u avanturu koja vas usisava u novi monstruozan sukob. Govorim o onima koji služe kijevskom režimu. Vi ste sami ustupili teritoriju za eksperimente koje vrši NATO. Sopstvenim rukama ste uništili ukrajinsku državnost", poručila je Zaharova.

Prema njenim riječima, usljed ovakvih dešavanja, mladi Ukrajinci se sve češće odlučuju na odlazak iz Ukrajine.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Režim u Kijevu ugrožava globalnu bezbjednost

Zaharova je podsjetila da je član Vrhovne rade Roman Kostenko 28. novembra javno priznao da je samo tokom jeseni 121.000 ljudi starosti između 18 i 22 godine napustilo zemlju.

"Drugi jednostavno nisu uvršteni u ovu statistiku. Zamislite kolike su, zapravo, cifre", dodala je Zaharova.

