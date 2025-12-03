Logo
Large banner

Zaharova: London pokušava da natjera druge da ukradu ruska sredstva

Izvor:

SRNA

03.12.2025

13:04

Komentari:

0
Захарова: Лондон покушава да натјера друге да украду руска средства
Foto: Tanjug/AP

Velika Britanija pokušava da natjera druge zemlje da ukradu zamrznuta ruska sredstva, istakla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je na "Telegramu" komentarisala izjavu premijera Belgije Barta de Vevera da se suverna sredstva jedne države "nikada nisu krala" i da su zamrznuta samo tokom sukoba, te da se mogu proslijediti toj državi samo u slučaju poraza u ratu, što u slučaju Rusije nije vjerovatno.

"Potpuno tačno. Osim jedne stvari - to nikada nije urađeno u Belgiji, ali jeste u Britaniji, koja želi da svi počnu to da rade, kako bi se preuzela zajednička odgovornost", napisala je Zaharova.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova o hapšenju Mogerinijeve: EU drži lekcije drugima, a milioni završavaju u privatnim džepovima

Belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevot izjavio je novinarima pred današnji sastanak šefova diplomatija članica NATO-a u Briselu da se Belgija kategorično protivi upotrebi zamrznutih ruskih sredstava u EU radi obezbjeđivanja kredita Ukrajini, jer smatra takav potez ekstremno rizičnim.

Mediji su, u međuvremenu, javili da je Evropska komisija zvanično iznijela prijedlog da se ruska sredstva iskoriste za finansiranje Ukrajine.

Podijeli:

Tag:

Marija Zaharova

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: Екстремно неодговорне изјаве адмирала Драгонеа

Svijet

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

2 d

0
Захарова: Режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност

Svijet

Zaharova: Režim u Kijevu ugrožava globalnu bezbjednost

3 d

0
Захарова поручила Каји Калас: Добро се сјећамо ко нас је нападао, Русија памти своју историју

Svijet

Zaharova poručila Kaji Kalas: Dobro se sjećamo ko nas je napadao, Rusija pamti svoju istoriju

4 d

0
Захарова: Европа покушава да поремети рјешавање украјинског сукоба

Svijet

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

6 d

0

Više iz rubrike

Макрон допутовао у Кину

Svijet

Makron doputovao u Kinu

4 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

5 h

0
Огласио се Кремљ: То није тачно!

Svijet

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

5 h

0
Сијарто: Западноевропски лидери желе да увуку Европу у рат

Svijet

Sijarto: Zapadnoevropski lideri žele da uvuku Evropu u rat

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

02

Vic dana: Zaboravni Mujo

17

00

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner