Velika Britanija pokušava da natjera druge zemlje da ukradu zamrznuta ruska sredstva, istakla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
Ona je na "Telegramu" komentarisala izjavu premijera Belgije Barta de Vevera da se suverna sredstva jedne države "nikada nisu krala" i da su zamrznuta samo tokom sukoba, te da se mogu proslijediti toj državi samo u slučaju poraza u ratu, što u slučaju Rusije nije vjerovatno.
"Potpuno tačno. Osim jedne stvari - to nikada nije urađeno u Belgiji, ali jeste u Britaniji, koja želi da svi počnu to da rade, kako bi se preuzela zajednička odgovornost", napisala je Zaharova.
Zaharova o hapšenju Mogerinijeve: EU drži lekcije drugima, a milioni završavaju u privatnim džepovima
Belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevot izjavio je novinarima pred današnji sastanak šefova diplomatija članica NATO-a u Briselu da se Belgija kategorično protivi upotrebi zamrznutih ruskih sredstava u EU radi obezbjeđivanja kredita Ukrajini, jer smatra takav potez ekstremno rizičnim.
Mediji su, u međuvremenu, javili da je Evropska komisija zvanično iznijela prijedlog da se ruska sredstva iskoriste za finansiranje Ukrajine.
