Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

Izvor:

Agencije

03.12.2025

11:43

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi njegova administracija "veoma uskoro" mogla da počne s kopnenim napadima na mete osumnjičene za krijumčarenje droge širom Latinske Amerike, bez preciziranja kada i gdje bi ti udari bili izvršeni.

- Počećemo da izvodimo te udare i na kopnu. Znamo njihove rute, znamo sve o njima, znamo gdje žive. Gdje žive oni najgori. I vrlo brzo ćemo krenuti i sa tim - rekao je Tramp tokom sjednice vlade, navodi Si-Bi-Si njuz.

Tramp nije naveo kada bi ti udari mogli početi niti gdje bi bili izvedeni.

U prethodnim nedjeljama, prema izvještajima američkih medija, razmatrane su moguće vojne operacije u Venecueli, iako Karakas negira optužbe Vašingtona da predsjednik Venecuele Nikolas Maduro sarađuje sa narko-kartelima.

Tramp je poručio da udari ne bi bili ograničeni na Venecuelu i da je "svaka zemlja u kojoj se droga proizvodi ili transportuje'' potencijalna meta, posebno istakavši Kolumbiju, za koju SAD tvrde da nedovoljno kontroliše trgovinu narkoticima.

Istovremeno, SAD jačaju vojno prisustvo na Karibima- nosač aviona "Džerald R. Ford" raspoređen je u regionu, a borbeni avioni F-35 u Portoriko, a Tramp je tokom vikenda izjavio da je "vazdušni prostor iznad Venecuele zatvoren".

Eventualni napadi na teritorije latinoameričkih zemalja značajno bi proširili operacije administracije usmerene na borbu protiv narkotika, koje su do sada pogodile više od 20 brodova u Karibima i na Pacifiku, pri čemu je stradalo više od 80 ljudi.

