Maduro: "SAD žele preuzeti kontrolu nad naftom"

Izvor:

Agencije

01.12.2025

06:58

Komentari:

0
Мадуро: "САД желе преузети контролу над нафтом"
Foto: Tanjug / AP

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je SAD da povećanom vojnom prisutnošću žele preuzeti kontrolu nad rezervama nafte njegove zemlje, javlja njemačka agencija dpa.

U pismu upućenom Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC), Maduro je rekao da Vašington želi "smrtonosnom vojnom silom preuzeti ogromne venecuelanske rezerve nafte, najveće na svijetu".

- To ugrožava regionalni i međunarodni mir, sigurnost i stabilnost te predstavlja prijetnju za venecuelansku proizvodnju i međunarodno tržište nafte - rekao je.

Američki predsjednik Donald Tramp je proteklih sedmica pojačao svoju retoriku i mjere protiv južnoameričke zemlje.

SAD je rasporedio dodatne vojnike na Karibima te onamo iz Sredozemlja preusmjerio najveći nosač aviona na svijetu, USS Džerald Ford, koji prate drugi ratni brodovi i bombarder velikog dometa.

Prema američkoj vladi, cilj misije je borba protiv krijumčara droge.

