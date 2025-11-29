Nakon što mu je "tražio glavu", Tramp pozvao Madura na sastanak

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je prošle sedmice s Nikolasom Madurom, predsjednikom Venecuele, s kojim je diskutovao o mogućem sastanku između njih dvojice u SAD-u, objavio je u petak Njujork tajms.

List je dodao da trenutno ne postoje konkretni planovi za takav sastanak, koji bi, ako bi se desio, bio prvi susret venecuelanskog lidera i jednog američkog predsjednika.

Otkrivanje telefonskog poziva dolazi u trenutku kada Tramp nastavlja koristiti ratobornu retoriku prema Venecueli, dok istovremeno razmatra mogućnost diplomatije.

Trampova administracija opisala je Madura kao nelegitimnog lidera, koji vodi organizaciju za trgovinu drogom poznatu kao Kartel de los Soles, optužbu koju Karakas negira.

Od početka septembra, američka vlada bombarduje navodne brodove za krijumčarenje droge koji potiču iz Venecuele i drugih latinoameričkih zemalja, praksu koju su demokrati, akademici i stručnjaci za ljudska prava opisali kao vansudska pogubljenja.

U četvrtak je Tramp ponovio svoje ranije prijetnje da će početi bombardovati ciljeve na kopnu.

"Kopno je lakše, ali to će početi vrlo uskoro", rekao je Tramp novinarima.

Pored prijetnji i napada, Trampova administracija je i povećala nagradu za bilo kakvu informaciju koja bi vodila do Madurovog hapšenja s 25 na 50 miliona dolara.