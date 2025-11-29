Koliko stepeni treba da ima spavaća soba zimi? Ova temperatura je najbolja za zdrav san

29.11.2025
Zima nas svake godine podsjeti koliko je teško napraviti balans između toplog doma i svježeg vazduha koji je neophodan da bismo spavali kvalitetno.
Stručnjaci godinama naglašavaju da pregrijane prostorije remete san, isušuju disajne puteve i izazivaju noćna buđenja. Idealna temperatura spavaće sobe zapravo je niža nego što većina ljudi pretpostavlja, a može napraviti ogromnu razliku u vašem odmoru.
Optimalna temperatura za spavanje zimi kreće se između 16 i 19 stepeni. Upravo taj raspon omogućava tijelu prirodni pad temperature, što je ključni signal za uspavljivanje. U hladnijoj sobi organizam brže ulazi u fazu dubokog sna, a to znači bolju regeneraciju, jači imunitet i manje šanse da se tokom noći vrtite, budite i osjećate iscrpljeno ujutru.
Niža temperatura smanjuje rizik od noćnog znojenja i nemira. Ugrijane sobe često dovode do isušivanja sluzokože, što je posebno problematično tokom sezone virusa i alergija. Svježiji vazduh čuva disajne puteve i sprječava iritaciju grla i nosa, a mnogi primijete da im jutarnje buđenje postane lakše i prijatnije.
Osim boljeg sna, temperatura između 16 i 19 stepeni ima i praktičnu stranu. Manje grijanja znači manju potrošnju energije, što se brzo osjeti na računima. Stručnjaci savjetuju da se soba kratko provjetri prije spavanja, a da termostat tokom noći bude niži. Svjež vazduh i topla posteljina čine savršenu kombinaciju za zdrav i dubok san.
Navika da se spava u hladnijem prostoru doprinosi i jačem imunitetu. Tijelo se brže oporavlja, lakše se bori protiv virusa i rjeđe reaguje suvim kašljem i iritacijom tokom zime. Ako želite kvalitetan odmor, najvažnije je da soba bude prozračna, a krevet topao i udoban.
(Ona.rs)
