Ove dvije namirnice konzumirajte pred spavanje za dubok i miran san

04.11.2025

20:57

Ове двије намирнице конзумирајте пред спавање за дубок и миран сан
Mnogi od nas pažljivo planiraju obroke tokom dana, ali često zanemaruju ono što jedemo neposredno prije spavanja.

Pametno odabran večernji zalogaj može učiniti mnogo više od sitosti – slažu se stručnjaci – ovaj obrok može pomoći u zaštiti i ishrani mozga dok spavamo.

Registrovane dijetetičarke otkrile su iznenađujuće jednostavnu, ali izuzetno efikasnu kombinaciju: tvrdo kuvano jaje i bademi. Ovaj nutritivno bogat dvojac sadrži idealan odnos proteina, zdravih masti i vlakana, te obiluje hranljivim materijama ključnim za zdravlje mozga, poput magnezijuma, vitamina E i holina.

"Tvrdo kuvana jaja i bademi su dinamičan duo koji je nedostajao vašoj rutini prije spavanja. Oni pružaju niz hranljivih materija koje podstiču bolji san i podržavaju kognitivno zdravlje", ističe registrovana dijetetičarka Aleksis Apel.

Stabilizuje nivo šećera u krvi

Slatki zalogaji prije spavanja mogu izazvati nagle skokove glukoze, nakon kojih slijedi pad koji remeti san. Jaja i bademi, s druge strane, obezbjeđuju stabilnost.

"Jedan ključni razlog zašto su tvrdo kuvana jaja i bademi odlični za zdravlje mozga prije spavanja jeste njihova sposobnost stabilizacije nivoa šećera u krvi tokom noći", objašnjava dijetetičarka Rakša Ša.

"Ova kombinacija je bogata proteinima i zdravim mastima, a vlakna iz badema usporavaju varenje, sprečavajući skokove ili padove šećera u krvi koji mogu poremetiti san", dodaje.

Stabilan nivo šećera pomaže mozgu da ostane u dubljim fazama sna, u kojima se odvijaju ključni procesi poput konsolidacije pamćenja i obnove moždanih ćelija.

Bogat izvor holina – hranljive materije za pamćenje

Jaja su jedan od najboljih prirodnih izvora holina, često zanemarenog nutrijenta koji ima vitalnu ulogu u zdravlju mozga. Holin je ključan za proizvodnju acetilholina, neurotransmitera koji utiče na pamćenje, učenje i pažnju. Upravo zato su jaja idealna podrška moždanoj aktivnosti, naročito tokom noći, kada mozak obrađuje i skladišti informacije.

Štiti mozak antioksidansima

Mozak je izuzetno aktivan organ, a ta stalna aktivnost stvara slobodne radikale – nestabilne molekule koje s vremenom mogu izazvati oštećenje ćelija. Tu nastupaju antioksidansi, koji neutrališu štetne efekte oksidativnog stresa.

"Bademi su bogati vitaminom E, antioksidansom koji štiti naše moždane ćelije od oksidativnog stresa", objašnjava nutricionistkinja Vitni Stjuart. Ovaj vitamin se ugrađuje u ćelijske membrane i čuva ih od oštećenja, pomažući da kognitivne funkcije ostanu dugoročno zdrave.

Podiže opuštanje i bolji san

Mirno uspavljivanje zahtijeva smiren nervni sistem. "Bademi sadrže magnezijum, koji pomaže da se opusti nervni sistem i podstiče bolji san", kaže Ša.

Magnezijum takođe podržava dejstvo neurotransmitera GABA, koji ima umirujući efekat i može smanjiti nivo hormona stresa – kortizola. Zahvaljujući tome, tijelo lakše ulazi u stanje odmora i oporavka.

Gradi i održava strukturu mozga

Mozak je građen od skoro 60% masti, pa su zdrave masti neophodne za njegovu strukturu i funkciju. Masti iz jaja i badema pomažu u izgradnji i održavanju membrana moždanih ćelija, obezbjeđujući brzu i efikasnu komunikaciju između neurona.

Osim toga, proteini iz jaja i badema pružaju aminokiseline – osnovne gradivne elemente neurotransmitera, hemijskih glasnika odgovornih za regulaciju raspoloženja, fokusa i pamćenja.

Dodatni savjeti za zdrav mozak

Iako je kombinacija jaja i badema odličan izbor za kasnovečernji zalogaj, samo jedna navika nije dovoljna za dugoročno zdravlje mozga. Stručnjaci preporučuju:

Budite fizički aktivni: redovna fizička aktivnost podstiče protok krvi i rast novih moždanih ćelija.

Izazivajte um: rješavajte zagonetke, čitajte, učite nove vještine.

Dajte prednost snu: 7 do 9 sati kvalitetnog sna svake noći ključno je za regeneraciju.

Održavajte društvene kontakte: povezivanje s drugima smanjuje stres i čuva mentalno zdravlje.

Spavanje

