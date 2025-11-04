Srbi prečesto rade ovo, a loše je za testise: Urolog upozorava

Da li bi primijetili ako bi se na njihovom tijelu pojavila mala promjena koja može značiti mnogo više nego što izgleda?

Scena Nataša Bekvalac otkrila šta joj je Danilo Ikodinović zabranio

Rak testisa spada među rjeđe vrste karcinoma, ali je najčešći malignitet kod mlađih muškaraca između 15. i 44. godine života.

Iako dijagnoza zvuči zastrašujuće, važno je znati da je ovo jedan od najizlječivijih oblika raka — naročito kada se otkrije na vrijeme. Upravo zato, svijest o samopregledu i redovnim kontrolama igra ključnu ulogu u borbi protiv ove bolesti.

Urolog Aleksandar Milošević govorio je za portal "Žena" koliko često muškarci treba da se pregledaju i kako više ejakulacija dnevno utiče na zdravlje prostate.

"Najvažnije je da sami nauče da upoznaju svoje tijelo. Jednom mjesečno, poslije tople kupke, potrebno je nekoliko minuta da opipaju testise i obrate pažnju na svaku promjenu u veličini, obliku ili tvrdoći. Upravo taj trenutak može napraviti razliku između jednostavnog liječenja i komplikovane borbe", kaže doktor.

Borba protiv raka testisa nije samo medicinsko, već i društveno pitanje — jer svaka priča o prevenciji može spasiti život.

Urolog Milošević objasnio da li je više ejakulacija dnevno loše za prostatu

Dr Milošević odgovorio je i na pitanje koje zanima mnoge, a izdvojili smo jedno našeg čitaoca.

"U tridesetim sam godinama, zanima me da li ejakulacija više puta tokom jednog dana u mojim godinama može opteretiti prostatu?"

Zanimljivosti Kraj mjeseca donosi nezamislivo bogatstvo za ova 3 znaka

Urolog, dr Aleksandar Milošević odgovara:

"Jednostavno je, prostata i genitalni organi kod mladića od 30 godina su sposobni za višestruku ejakulaciju tokom jednog dana. Ipak, moram da kažem da smatram da je to pretjerano i pretjeranim zloupotrebljavanjem stimulansa može doći do iritacija, zapaljenja testisa i prostate. Preporučujem jednom ili dva puta dnevno", kaže doktor.

"Movember" čuva prostatu

Akcija "Movember" se obilježava od 2003. godine i ima za cilj podizanje svijesti o raku prostate i testisa, bolestima koje često imaju fatalni ishod upravo zbog neblagovremene dijagnostike.

Muškarci širom svijeta tokom novembra puštaju brkove kao simbol borbe protiv raka prostate i testisa, ali i kao podsjetnik da su preventivni pregledi ključ za ranu dijagnostiku ovih bolesti i da svaku promjenu na testisima i treba provjeriti.