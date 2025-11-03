Tamari su ljekari godinama govorili da umišlja "male crve", a onda su otkrili pravu istinu

Tamara Brajt, 31-godišnja mama, prošla je deceniju pakla prije nego što je saznala pravu istinu o svom zdravlju. Iako je godinama govorila ljekarima da nešto nije u redu, svi su je uvjeravali da su njeni simptomi bezazleni – dok se jednog dana nije pokazalo da u njenom mozgu raste „gigantski“ tumor.

Sve je počelo još 2015. godine, kada je Tamara počela da ima jake glavobolje. „Stalno sam išla kod ljekara, ali su mi govorili da nije ništa ozbiljno. Krivili su kontracepciju, manjak vitamina B12, čak i to što ne pijem dovoljno vode“, prisjeća se.

Kako su godine prolazile, tumor je rastao, a Tamara je sve teže hodala. „Morala sam da gledam u pod i pratila sam linije na pločicama da bih mogla da hodam pravo“, kaže.

Vremenom joj je vid postajao zamućen, a počela je da vidi crne tačkice poput „malih crva“.

Ipak, svi njeni simptomi i dalje su bili ignorisani, sve dok nije počela da gubi sluh. Tek tada je njen audiolog ozbiljno shvatio situaciju i uputio je na magnetnu rezonancu u junu 2023. godine. Snimak je otkrio benigni tumor koji je, prema riječima ljekara, verovatno bio prisutan više od deset godina.

„Ljekar mi je rekao: ‘Nemate veliki tumor na mozgu, imate gigantski.’ Te riječi nikada neću zaboraviti“, priča Tamara. Tumor veličine četiri centimetra pritiskao je zadnji dio njenih očiju i moždano stablo, što je izazivalo zamućen vid i druge simptome.

„Ne mogu da verujem da sam radila i živjela normalno, dok su mi svi govorili da sam zdrava. Tokom kovida sam plakala preko telefona moleći ih da mi pomognu, a oni su tvrdili da sam dobro“, iskreno kaže.

Posebno ju je plašilo to što je njena majka Amanda Brajt preminula od kanceroznog tumora na mozgu kada je imala trideset i nešto godina. „Rekla sam ljekaru da možda imam isti problem kao mama, ali su mi se smijali i rekli da umišljam“, dodaje.

U avgustu 2023. i martu 2024. Tamara je prošla kroz dve operacije tokom kojih ljekari kroz desni ušni kanal uklonili tumor, a u junu 2024. imala je i jednu seansu radiohirurgije da bi spriječila njegovo vraćanje.

Zbog položaja tumora, upozorena je da bi mogla privremeno da dobije Belovu paralizu, ali se strah obistinio – izgubila je kontrolu nad desnom stranom lica.

„To je bilo jako teško. Ne želite da vas ljudi gledaju i odmah pomisle da s vama nešto nije u redu. Mnogi me pitaju da li sam imala moždani udar. Ne mogu normalno da se nasmijem, a i govor mi je bio pogođen“, priča Tamara.

Iako se njeno samopouzdanje poljuljalo, podrška verenika Džordana Pella (34) joj znači sve. Par uskoro očekuje sina, a nakon porođaja Tamara planira tretmane koji bi mogli da joj pomognu da povrati funkciju mišića lica.

„Nikad se nisam osjećala neprivlačno u njegovim očima, ali borba je u mojoj glavi. Kada sada pogledam stare slike na koje sam se nekad žalila, shvatim da na njima nije bilo ničeg lošeg“, iskreno priznaje.

Najteže joj padaju reakcije djece: „Djeca ne razumiju, ali vide da nešto nije u redu. To može da bude bolno, iako sam vremenom naučila da se nosim s tim.“

Danas, Tamara apeluje na sve da vjeruju svom osećaju i ne odustaju.„Najbolje poznajete svoje tijelo. Ako osećate da nešto nije u redu, a lekari vam govore da je sve u redu – nastavite da insistirate. Da sam ih ja poslušala, možda danas ne bih bila živa.

(Ona.rs)