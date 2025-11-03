Šta je tifus - bolest otkrivena kod studentkinje u Srpskoj?

Autor:Stevan Lulić
03.11.2025
19:43
Komentari:0
U Foči je kod studentkinje Medicinskog fakulteta iz Indije otkriven tifus, potvrđeno je za ATV.
Kako saznajemo, studentkinja je stavljena u izolaciju nakon što joj je potvrđena bolest, a preduzete su mjere kako bi se spriječilo širenje.
Društvo
Upaljen alarm: U Srpskoj otkriven tifus
Medicinsko osoblje Bolnice Foča odmah je počelo da koristi zaštitne maske i druge mjere prevencije, baš kao i ostali koji ulaze u bolnicu.
Tifus (tifoidna groznica) je ozbiljna bakterijska bolest koju izaziva Salmonella enterica serovar Typhi (skraćeno S. Typhi) i koja uglavnom pogađa gastrointestinalni trakt i krvotok.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, iako je u razvijenim zemljama relativno rijetka bolest, i dalje predstavlja značajan zdravstveni problem u zemljama sa slabom sanitarnom infrastrukturom.
Tifus je sistemska infekcija uzrokovana bakterijom S. Typhi.
Ova bakterija živi samo u ljudima — nema prirodni rezervoar u životinjama.
Gradovi i opštine
Štrajk radnika vrtića "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini
Prema podacima SZO, godišnje se procjenjuje oko 9 miliona obolenja i oko 110.000 smrtnih slučajeva širom svijeta.
U Sjedinjenim Američkim Državama, kako navodi CDC, godišnje se javlja oko 5.700 slučajeva, od kojih većina oboli tokom međunarodnog putovanja.
Prenos tifusa se odvija preko bakterije koja se izlučuje u stolici (ponekad i urinu) zaražene osobe, navodi CDC.
Bakterija ulazi u tijelo putem oralnog unosa — najčešće kada se pojede ili popije nešto kontaminirano izmetom zaražene osobe, ili ako je hrana/voda isprani kontaminiranom vodom.
Rizik je viši u sredinama gdje su vodosnabdijevanje, sanitarna infrastruktura i higijenski uslovi loši i gdje je mogućnost da kanalizacija i otpadna voda dospiju u pitku vodu.
Simptomi tifusa se mogu javiti 1–3 nedjelje nakon izloženosti, a u nekim slučajevima i nakon duže inkubacije, navodi klinika Majo.
Bez liječenja, bolest može dugo trajati i dovesti do ozbiljnih komplikacija.
Liječenje tifusa podrazumijeva primjenu antibiotika — što je raniji početak liječenja, lakše se liječi.
Važno je da osoba uzme celu propisanu dozu antibiotika, jer ostaci bakterije u organizmu mogu dovesti do prenošenja infekcije, naglašava SZO.
Republika Srpska
Tri decenije Dejtona: Ruski i domaći stručnjaci o budućnosti mirovnog sporazuma
U nekim slučajevima, osoba može nakon simptoma još uvijek izlučivati bakteriju, odnosno postaje hronični nosilac i može zaraziti druge.
Komplikacije mogu obuhvatiti perforaciju crijeva, masivno krvarenje, sepsu i druga životno ugrožavajuća stanja, pojašnjavaju u klinici Majo.
Prevencija tifusa podrazumijeva sljedeće ključne korake:
Postoje vakcine protiv tifusa — kako kaže CDC: dostupni su oralni i injekcioni oblici.
Oralna: za osobe starije od 6 godina, 4 pilule svaki drugi dan.
Injekciona: za osobe starije od 2 godine, jedna doza najmanje 2 nedjelje prije putovanja.
Važno: vakcinacija ne garantuje 100 % zaštitu, te je neophodno i dalje pridržavati mjere saniranja i higijene.
Pijte vodu koja je bezbjedna: kuvana, ili bocu zatvorene.
Izbjegavajte led u zonama rizika (može biti od kontaminirane vode).
Izbjegavajte sirovo neoprano povrće i voće, ili ih dobro operite/ogulite.
Perite ruke sapunom nakon toaleta, prije pripreme hrane i prije jela.
Svijet
Zapaljen automobil istaknutog političara
Ako planirate putovanje u zemlje gdje tifus nije rijetkost (npr. dijelovi Južne Azije, Afrika, Latinska Amerika) — obratite pažnju, savjetuje CDC.
Kod sumnje na tifus — odmah se javite ljekaru, jer blagovremeno uključenje terapije može olakšati liječenje.
Osobe koje su preležale tifus trebaju da provjere da li su i dalje nosioci zaraze — kako ne bi nesvjesno prenijele bolest.
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
2 d0
Zdravlje
3 d0
Najnovije
Najčitanije
13
12
13
10
13
07
13
05
13
00
Trenutno na programu