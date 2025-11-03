Šta je tifus - bolest otkrivena kod studentkinje u Srpskoj?

U Foči je kod studentkinje Medicinskog fakulteta iz Indije otkriven tifus, potvrđeno je za ATV.

Kako saznajemo, studentkinja je stavljena u izolaciju nakon što joj je potvrđena bolest, a preduzete su mjere kako bi se spriječilo širenje.

Medicinsko osoblje Bolnice Foča odmah je počelo da koristi zaštitne maske i druge mjere prevencije, baš kao i ostali koji ulaze u bolnicu.

Šta je tifus?

Tifus (tifoidna groznica) je ozbiljna bakterijska bolest koju izaziva Salmonella enterica serovar Typhi (skraćeno S. Typhi) i koja uglavnom pogađa gastrointestinalni trakt i krvotok.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, iako je u razvijenim zemljama relativno rijetka bolest, i dalje predstavlja značajan zdravstveni problem u zemljama sa slabom sanitarnom infrastrukturom.

Tifus je sistemska infekcija uzrokovana bakterijom S. Typhi.

Ova bakterija živi samo u ljudima — nema prirodni rezervoar u životinjama.

Prema podacima SZO, godišnje se procjenjuje oko 9 miliona obolenja i oko 110.000 smrtnih slučajeva širom svijeta.

U Sjedinjenim Američkim Državama, kako navodi CDC, godišnje se javlja oko 5.700 slučajeva, od kojih većina oboli tokom međunarodnog putovanja.

Kako se tifus širi?

Prenos tifusa se odvija preko bakterije koja se izlučuje u stolici (ponekad i urinu) zaražene osobe, navodi CDC.

Bakterija ulazi u tijelo putem oralnog unosa — najčešće kada se pojede ili popije nešto kontaminirano izmetom zaražene osobe, ili ako je hrana/voda isprani kontaminiranom vodom.

U praksi, najčešći putevi su:

konzumacija hrane koja je isprana ili kuvana u nečistoj vodi,

konzumacija nečiste vode ili korištenje leda napravljenog od kontaminirane vode,

osobe koje služe hranu a nisu dobro oprale ruke poslije toaleta.

Rizik je viši u sredinama gdje su vodosnabdijevanje, sanitarna infrastruktura i higijenski uslovi loši i gdje je mogućnost da kanalizacija i otpadna voda dospiju u pitku vodu.

Simptomi

Simptomi tifusa se mogu javiti 1–3 nedjelje nakon izloženosti, a u nekim slučajevima i nakon duže inkubacije, navodi klinika Majo.

Prema CDC-u, ključni simptomi su:

visoka temperatura (do 39-40 stepeni) koja traje duže vremena,

slabost, umor, glavobolja, gubitak apetita,

bol u stomaku, zatvor ili dijareja,

kožni osip ("roze-mrelje") u nekim slučajevima.

Bez liječenja, bolest može dugo trajati i dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Liječenje

Liječenje tifusa podrazumijeva primjenu antibiotika — što je raniji početak liječenja, lakše se liječi.

Važno je da osoba uzme celu propisanu dozu antibiotika, jer ostaci bakterije u organizmu mogu dovesti do prenošenja infekcije, naglašava SZO.

U nekim slučajevima, osoba može nakon simptoma još uvijek izlučivati bakteriju, odnosno postaje hronični nosilac i može zaraziti druge.

Komplikacije mogu obuhvatiti perforaciju crijeva, masivno krvarenje, sepsu i druga životno ugrožavajuća stanja, pojašnjavaju u klinici Majo.

Prevencija

Prevencija tifusa podrazumijeva sljedeće ključne korake:

Vakcinacija

Postoje vakcine protiv tifusa — kako kaže CDC: dostupni su oralni i injekcioni oblici.

Oralna: za osobe starije od 6 godina, 4 pilule svaki drugi dan.

Injekciona: za osobe starije od 2 godine, jedna doza najmanje 2 nedjelje prije putovanja.

Važno: vakcinacija ne garantuje 100 % zaštitu, te je neophodno i dalje pridržavati mjere saniranja i higijene.

Savjeti

Pijte vodu koja je bezbjedna: kuvana, ili bocu zatvorene.

Izbjegavajte led u zonama rizika (može biti od kontaminirane vode).

Izbjegavajte sirovo neoprano povrće i voće, ili ih dobro operite/ogulite.

Perite ruke sapunom nakon toaleta, prije pripreme hrane i prije jela.

Ako planirate putovanje u zemlje gdje tifus nije rijetkost (npr. dijelovi Južne Azije, Afrika, Latinska Amerika) — obratite pažnju, savjetuje CDC.

Kod sumnje na tifus — odmah se javite ljekaru, jer blagovremeno uključenje terapije može olakšati liječenje.

Osobe koje su preležale tifus trebaju da provjere da li su i dalje nosioci zaraze — kako ne bi nesvjesno prenijele bolest.