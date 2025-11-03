Hara novi talas virusa: Simptomi traju i do 15 dana, pa se vraćaju

Virus gripa, korona, i slične infekcije trenutno haraju među stanovništvom, lako se prenose, a prema riječima oboljelih simptomi su nešto intenzivniji. Glavobolja, bolovi u zglobovima, nagli skok temperature, kašalj, bol u grlu, konjuktivitis, nekada su svi ovi simptomi aktivni kod jedne osobe. Razlog je pad imuniteta i osjetljivost organizma te se savjetuje poseban oprez, adekvatno liječenje, mirovanje, što se naročito odnosi na djecu i osjetljivu populaciju.

- Prije dvije nedjelje osjetila sam bol u grlu, zatim glavobolju, bolove u zglobovima, temperaturu do 39. Kada se taj ciklus završio, krenulo je iznova, ali bez temperature, međutim, začepljen mi je nos, a onda je počelo i oko da me boli - priča svoje iskustvo Ana (36) iz Beograda, koja otkriva da nikada nije imala ovoliko udruženih simptoma bolesti.

Kako dodaje, tek poslije dvije nedjelje stanje se normalizovalo, ali je kašalj i dalje tu, kao i da osjeća malaksalost.

- Došlo je do ukrštanja virusne i bakterijske infekcije, popila sam dvije kutije antibiotika, vitamine, mirujem sve vrijeme, inhaliram se dve puta dnevno. Nikada nisam imala ovakve simptome. Ljekar kaže da mi je pao imunitet - dodaje ona.

Kada se uzima antibiotik?

Mnogi iz straha da ne dobiju bakterijsku infekciju posegnu za antibioticima, što je pogrešno. Dr Biserka Obradović skrenula je pažnju kako se pravilno liječi grip i šta nikako ne bi smjeli da radimo kada smo bolesni.

- Grip je virusna infekcija i nikako se ne liječi antibioticima, liječi se mirovanjem i simptomatski. Snižavamo temperaturu, jer tada raste na 39, na 40 stepeni, zatim dajemo analgetike zbog jakog bola koji se javlja u mišićima, zglobovima, leđima i u vratnom dijelu kičme. Oboljeli se osjeća malaksalo i bolno - pojasnila je dr Obradović za Telegraf.

Jačanje imuniteta

- Trenutno imamo sezonu virusnih infekcija, koja se manje-više ponavlja svake godine. Virusi se malo mijenjaju, ali neki se i ponavljaju. Suština je u tome da to nije samo jedan virus, nego je više virusa. Neko ima i po nekoliko virusnih infekcija u isto vrijeme, sa više virusa mora da izađe na kraj. A zatim se reaktiviraju i neki stari virusi kad započne stanje inflamacije - objasnio je imunolog prof.dr Borislav Kamenov.

Prema riječima stručnjaka, ključ nije samo u borbi protiv virusa, već u popravljanju opšteg stanja organizma i promjeni životnih navika.

- Na udaru su djeca i stariji. Što više ima godina, to je zdravlje više poljuljano. Svi ti kojima ispravimo hranu, i stariji i djeca, njima bude bolje, ističe doktor, pa dodaje kako se sada pacijenti žale na kašalj, otekle sluzokože, respiratorne simptome, dodao je imunolog.

Sada je važno uzimati vitamine, minerale, dosta voća i povrća. Najvažnije, kako kaže dr Kamenov, birati ono što odgovara organizmu.

Simptomi gripa

-Visoka temperatura koja može da raste i do 39°C, a ponekad i više.

-Kašalj je uporan i suv.

-Bolovi u mišićima i zglobovima mogu biti vrlo intenzivni i neprijatni.

-Umor i iscrpljenost - Oboljeli od gripa često osjećaju veliku slabost i potrebu za odmorom.

-Glavobolja - Jak bol u glavi koji može biti praćen osjetljivošću na svjetlost i zvuke.

-Upala grla - Iako nije uvijek prisutna, mnogi oboljeli osjećaju iritaciju ili bol u grlu.

-Curenje iz nosa - Iako je najčešće povezano sa prehladom, i grip može izazvati začepljenje nosa.

Prevencija gripa

Najbolja zaštita od gripa je vakcinacija, koja se preporučuje svima, a naročito rizičnim grupama. Takođe, redovno pranje ruku, izbjegavanje kontakta sa oboljelima i nošenje maski u zatvorenim prostorima može smanjiti rizik od zaraze.