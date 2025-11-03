Koliki treba da bude pritisak u gumama zimi?

Sa dolaskom hladnijih dana, pritisak u gumama postaje važniji nego što većina vozača pretpostavlja. Zimske temperature direktno utiču na količinu vazduha u gumama, pa ih u ovom periodu treba češće provjeravati i dopunjavati po potrebi.

U praksi se i dalje često može čuti da su „mekše“ gume bolje za snijeg i led jer ostvaruju veći kontakt sa tlom. Iako ta tvrdnja ima djelimičnu tehničku osnovu, vožnja sa preniskim pritiskom nikada nije bezbjedna. Istraživanja pokazuju da su nedovoljno napumpane gume jedan od glavnih uzroka gubitka prianjanja i saobraćajnih nezgoda u zimskim uslovima.

Pravilno napumpane gume omogućavaju optimalan kontakt, stabilnost, manju potrošnju goriva i duži vijek trajanja. Za većinu automobila preporučeni pritisak iznosi između 2 i 2.4 bara, a tačna vrijednost se nalazi na naljepnici na unutrašnjoj strani vozačevih vrata ili na poklopcu rezervoara. Ti podaci važe tokom cijele godine i ne razlikuju se za ljetne i zimske uslove.

Zašto pritisak pada kada zahladi

Pad temperature direktno smanjuje pritisak u gumama, jer se vazduh hladi i zauzima manji volumen. Proizvođači procjenjuju da guma izgubi oko 0.06 bara na svakih 10 stepeni pada temperature. Zato mnoge vozače poslije hladne noći dočeka poluispuhan set guma.

Ako automobil ima TPMS sistem (nadzor pritiska u gumama), on će upozoriti na pad od oko 25 odsto. Ako nema, pritisak treba provjeravati kada je vozilo hladno, jer se tokom vožnje gume zagrijavaju i daju privremeno povišenu vrijednost. Prednje gume se obično pune oko 0.2 bara više zbog težine motora.

Sam postupak mjerenja jednostavan je, ali mora biti precizan. Mjerač treba čvrsto pritisnuti uz ventil, a ako je rezultat manji od preporučenog, gume dopuniti kompresorom. Stručnjaci savjetuju da se pritisak provjerava bar jednom mjesečno, jer savremene gume često gube vazduh bez vidljivih znakova.

Znakovi da su gume ispumpane

Ako volan lagano podrhtava, auto vuče u stranu ili se produžava put kočenja, velika je šansa da su gume prenisko napumpane. Osim što ugrožavaju bezbjednost, takve gume povećavaju potrošnju goriva i troše se brže i neravnomjerno.

Pravilno napumpane gume su jedna od najjednostavnijih, ali i najvažnijih stvari koje možete uraditi za bezbjednu vožnju tokom zime. Redovna provjera pritiska donosi stabilnost, manju potrošnju i duži životni vijek pneumatika.