AI najbolje razumije ovaj jezik

Izvor:

Tportal

03.11.2025

15:54

Foto: pexels/Tara Winstead

Engleski, prema svemu sudeći, nije najbolji jezik za davanje naredbi mašinama, pokazuje istraživanje sa univerziteta u Merilendu.

Poljski jezik se pokazao kao najefikasniji za davanje naredbi modelima vještačke inteligencije, dok se engleski našao tek na šestom mjestu među 26 analiziranih jezika, pokazalo je istraživanje koje su proveli Univerzitet Merilend (UMD) i Majkrosoft.

"Naši rezultati su pokazali iznenađujuća i naizgled nelogična otkrića. Prije svega, engleski nije bio najbolji u svim modelima – u procjeni dugih tekstova zauzeo je šesto mesto od 26 jezika, dok je poljski bio vodeći", navode autori izvještaja.

Tim istraživača testirao je nekoliko najpoznatijih modela vještačke inteligencije, među njima OpenAI, Gugl, Gemini, Gven, Lama i DipSik, kako bi utvrdio koliko tačno odgovaraju na identične upite postavljene na različitim jezicima. Rezultati su pokazali da je poljski jezik imao prosječnu tačnost od 88 posto u obavljanju zadataka, što ga čini najpreciznijim u davanju uputa vještačkoj inteligenciji.

"Analiza pokazuje da je poljski najprecizniji u formuliranju naredbi za AI. Dosad se poljski smatrao jednim od najtežih jezika za učenje, ali izgleda da s njim imaju problema ljudi, ali ne i vještačka inteligencija", objavio je Poljski zavod za patente na svojoj Fejsbuk stranici.

Zanimljivo je da su AI sistemi pokazali veoma dobro razumijevanje poljskog jezika, iako je količina dostupnih podataka na poljskom znatno manja od one na engleskom ili kineskom jeziku. S druge strane, kineski se pokazao mnogo slabijim pa je zauzeo četvrto mjesto od dna ljestvice, piše Tportal.

Prema istraživanju, deset najefikasnijih jezika za komunikaciju s konverzacijskim AI modelima su:

poljski (88%)

francuski (87%)

italijanski (86%)

španski (85%)

ruski (84%)

engleski (83,9%)

ukrajinski (83,5%)

portugalski (82%)

njemački (81%)

holandski (80%)

Vještačka inteligencija

