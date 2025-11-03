Čavoški: Srbi da ne priznaju odluke Ustavnog suda BiH

Član Srpske akademije nauka i umetnosti Kosta Čavoški izjavio je, povodom sutrašnje sjednice Ustavnog suda BiH na kojoj će odlučivati o apelaciji predsjednika Milorada Dodika, da Srbi u BiH ne treba da išta pozitivno očekuju od tog suda niti da mu se obraćaju.

Čavoški je ukazao da Srbi ne bi trebalo da priznaju nijednu ustavnu instituciju BiH, jer one mahom djeluju po stranim i nalozima nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita kojeg je postavio samozvani Savjet za sprovođenje mira.

"Taj stranac Šmit koga je postavio Savjet prema tome nema nikakav legitimitet - ocijenio je Čavoški.

On je rekao da mogu biti pozitivni dogovori predsjednika Milorada Dodika sa Amerikancima, ali da se uvijek mora voditi računa o političkoj dosljednosti.

Region Užas u Hrvatskoj: U šumi pronađene kosti, sumnja se da su ljudske

"Ili je Dodik protivnik ustanova BiH konstituisanih suprotno Dejtonu ili će on samo uvažavati ustanove Srpske. Ništa više", naglasio je Čavoški za Srnu.

Ustavni sud BiH zakazao je za sutra vanrednu sjednicu na kojoj bi u meritumu trebalo da odlučuje o apelaciji predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".