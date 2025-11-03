Logo

Cvijanović: Krajnje vrijeme da se okonča era stranog intervencionizma

SRNA

03.11.2025

15:07

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas na sastanku sa novoimenovanim ambasadorom Njemačke u BiH Alfredom Granasom da je krajnje vrijeme da se u BiH okonča era stranog intervencionizma i da punu odgovornost za sve procese preuzmu domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici naroda.

Tokom nastupne posjete ambasadora Granasa razmijenjena su mišljenja o aktuelnim političkim prilikama u Republici Srpskoj i BiH, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

Cvijanovićeva je sagovorniku poželjela uspješnu diplomatsku misiju u BiH.

Željka Cvijanović

