Cvijanović: Krajnje vrijeme da se okonča era stranog intervencionizma

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas na sastanku sa novoimenovanim ambasadorom Njemačke u BiH Alfredom Granasom da je krajnje vrijeme da se u BiH okonča era stranog intervencionizma i da punu odgovornost za sve procese preuzmu domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici naroda.

Tokom nastupne posjete ambasadora Granasa razmijenjena su mišljenja o aktuelnim političkim prilikama u Republici Srpskoj i BiH, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

Cvijanovićeva je sagovorniku poželjela uspješnu diplomatsku misiju u BiH.