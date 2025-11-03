Cvijanović: Krajnje vrijeme da se okonča era stranog intervencionizma

Izvor:
SRNA
03.11.2025
15:07
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas na sastanku sa novoimenovanim ambasadorom Njemačke u BiH Alfredom Granasom da je krajnje vrijeme da se u BiH okonča era stranog intervencionizma i da punu odgovornost za sve procese preuzmu domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici naroda.
Tokom nastupne posjete ambasadora Granasa razmijenjena su mišljenja o aktuelnim političkim prilikama u Republici Srpskoj i BiH, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.
Društvo
UKC: Trudnice će ipak morati da plaćaju prenatalno testiranje
Cvijanovićeva je sagovorniku poželjela uspješnu diplomatsku misiju u BiH.
Republika Srpska
2 d8
Republika Srpska
2 d0
Republika Srpska
2 d0
Republika Srpska
2 d1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu