Ovaj sastojak svi imate u kući, vjeruje se da produžava život

Stručnjaci sve više ističu da male promjene u našim svakodnevnim navikama mogu imati veliki uticaj na dugovječnost. Jedna od njih uključuje napitak koji mnogi od nas već konzumiraju svakodnevno. Prema novom istraživanju, redovno i umjereno uživanje u ovom napitku moglo bi nam pomoći da živimo duže i zdravije.

Zeleni čaj je bogat katehinima, posebno jedinjenjima poznatim kao EGCG (epigalokatehin-3-galat). Ovi moćni antioksidanti pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upala, glavnih uzroka starenja i hroničnih bolesti. Prema jednom istraživačkom pregledu , „antioksidativna aktivnost zelenog čaja – njegova sposobnost da neutrališe reaktivne vrste kiseonika – čini ga moćnim medijatorom u smanjenju stresa“, izveštava SheFinds .

Jedna velika studija sprovedena na više od 160.000 odraslih pokazala je da oni koji redovno piju zeleni čaj imaju manji rizik od smrti od bilo kog uzroka, uključujući srčane bolesti i rak.

Društvo Studenti medicine organizuju predavanje o prevenciji raka dojke

Grupa sa najvećom konzumacijom (više od 10 grama listova čaja dnevno) imala je odnos rizika od 0,89 za smrtnost od svih uzroka u poređenju sa onima koji nisu pili čaj. Druga studija je otkrila da su oni koji piju zeleni čaj živjeli u prosjeku oko godinu dana duže od onih koji ga nisu pili.

Zeleni čaj takođe može imati pozitivne efekte na mozak. Desetogodišnja japanska kohortna studija otkrila je da ljudi koji su ga redovno pili imaju 28 procenata manji rizik od kognitivnog pada. Najbolji efekti su postignuti sa dve do četiri šolje dnevno, dok prekomjerna konzumacija nije pružila dodatne koristi.

Međutim, ključno je izbjegavati dodavanje šećera, sirupa i pavlake jer će to eliminisati veliki dio koristi. Stručnjaci takođe ističu da su ovi efekti primjećeni kod ljudi koji su generalno vodili zdrav način života - nisu pušili, pili umjereno i redovno vježbali.

(indeks)