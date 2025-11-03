Logo

Ovaj sastojak svi imate u kući, vjeruje se da produžava život

Izvor:

Indeks

03.11.2025

14:44

Komentari:

0
Овај састојак сви имате у кући, вјерује се да продужава живот
Foto: Unsplash

Stručnjaci sve više ističu da male promjene u našim svakodnevnim navikama mogu imati veliki uticaj na dugovječnost. Jedna od njih uključuje napitak koji mnogi od nas već konzumiraju svakodnevno. Prema novom istraživanju, redovno i umjereno uživanje u ovom napitku moglo bi nam pomoći da živimo duže i zdravije.

Zeleni čaj je bogat katehinima, posebno jedinjenjima poznatim kao EGCG (epigalokatehin-3-galat). Ovi moćni antioksidanti pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upala, glavnih uzroka starenja i hroničnih bolesti. Prema jednom istraživačkom pregledu , „antioksidativna aktivnost zelenog čaja – njegova sposobnost da neutrališe reaktivne vrste kiseonika – čini ga moćnim medijatorom u smanjenju stresa“, izveštava SheFinds .

Jedna velika studija sprovedena na više od 160.000 odraslih pokazala je da oni koji redovno piju zeleni čaj imaju manji rizik od smrti od bilo kog uzroka, uključujući srčane bolesti i rak.

rak dojke

Društvo

Studenti medicine organizuju predavanje o prevenciji raka dojke

Grupa sa najvećom konzumacijom (više od 10 grama listova čaja dnevno) imala je odnos rizika od 0,89 za smrtnost od svih uzroka u poređenju sa onima koji nisu pili čaj. Druga studija je otkrila da su oni koji piju zeleni čaj živjeli u prosjeku oko godinu dana duže od onih koji ga nisu pili.

Zeleni čaj takođe može imati pozitivne efekte na mozak. Desetogodišnja japanska kohortna studija otkrila je da ljudi koji su ga redovno pili imaju 28 procenata manji rizik od kognitivnog pada. Najbolji efekti su postignuti sa dve do četiri šolje dnevno, dok prekomjerna konzumacija nije pružila dodatne koristi.

Međutim, ključno je izbjegavati dodavanje šećera, sirupa i pavlake jer će to eliminisati veliki dio koristi. Stručnjaci takođe ističu da su ovi efekti primjećeni kod ljudi koji su generalno vodili zdrav način života - nisu pušili, pili umjereno i redovno vježbali.

(indeks)

Podijeli:

Tagovi:

čaj

Savjeti

Bolest

rak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ТикТок више није у кинеским рукама!

Ekonomija

TikTok više nije u kineskim rukama!

1 d

0
Ове "фразе" смањују бијес код дјеце

Savjeti

Ove "fraze" smanjuju bijes kod djece

1 d

0
Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

Svijet

Viz Er uvodi "biznis klasu za siromašne"

1 d

0
Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио

Svijet

Čovjek kupio vozačku dozvolu za 800 evra preko interneta, evo kakvu kaznu je dobio

1 d

0

Više iz rubrike

Ове "фразе" смањују бијес код дјеце

Savjeti

Ove "fraze" smanjuju bijes kod djece

1 d

0
Старински рецепт за кољиво: Ево како да жито не буде гњецаво

Savjeti

Starinski recept za koljivo: Evo kako da žito ne bude gnjecavo

1 d

0
Čaj, cvijeće

Savjeti

Dva čaja koja je najbolje piti ujutru za detoksikaciju i lakše mršavljenje

2 d

0
Јавља вам се бол у глави када вјежбате? Ево зашто и кад указује на опрез

Savjeti

Javlja vam se bol u glavi kada vježbate? Evo zašto i kad ukazuje na oprez

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner