Državljaninu BiH izgorio kamper, policija ostala u šoku kad su shvatili ko je

Izvor:
Agencije
15.12.2025
22:53
Komentari:0
Kamper i automobil državljanina Bosne i Hercegovine uništeni su u požaru koji je izbio tokom vikenda na parkingu Minardi, u Raveni.
Kako prenose italijanski mediji, negdje oko 23 časa vatra je zahvatila kamper, a zatim se proširila i na automobil koji su u vlasništvu 50-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.
Kako stoji u policijskom zapisniku, u trenutku izbijanja požara državljanin BiH je bio u kamperu zajedno sa još jednim poznanikom. Ono što je šokiralo italijanske policajce jeste da je riječ o osuđeniku sa nanogicom, koji je baš u kamperu izdržavao kaznu kućnog zatvora.
BiH
Goganović: Poštovanje Dejtonskog sporazuma ključno za stabilnost BiH
Prema informacijama dostavljenim policiji, požar su najvjerovatnije izazvale svijeće.
Državljanin BiH prošao je bez povreda, dok je drugi muškarac prebačen u bolnicu zbog udisanja dima. Na parking su intervenisali vatrogasci iz Ravene sa jednom ekipom i cisternom.
BiH
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Zdravlje
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
22
58
22
53
22
50
22
50
22
48
Trenutno na programu