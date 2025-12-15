Državljaninu BiH izgorio kamper, policija ostala u šoku kad su shvatili ko je

Kamper i automobil državljanina Bosne i Hercegovine uništeni su u požaru koji je izbio tokom vikenda na parkingu Minardi, u Raveni.

Kako prenose italijanski mediji, negd‌je oko 23 časa vatra je zahvatila kamper, a zatim se proširila i na automobil koji su u vlasništvu 50-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Kako stoji u policijskom zapisniku, u trenutku izbijanja požara državljanin BiH je bio u kamperu zajedno sa još jednim poznanikom. Ono što je šokiralo italijanske policajce jeste da je riječ o osuđeniku sa nanogicom, koji je baš u kamperu izdržavao kaznu kućnog zatvora.

BiH Goganović: Poštovanje Dejtonskog sporazuma ključno za stabilnost BiH

Prema informacijama dostavljenim policiji, požar su najvjerovatnije izazvale svijeće.

Državljanin BiH prošao je bez povreda, dok je drugi muškarac prebačen u bolnicu zbog udisanja dima. Na parking su intervenisali vatrogasci iz Ravene sa jednom ekipom i cisternom.