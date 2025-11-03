Logo

Čovjek kupio vozačku dozvolu za 800 evra preko interneta, evo kakvu kaznu je dobio

03.11.2025

14:22

Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио
Foto: Pixabay

Čovjek je kupio lažnu vozačku dozvolu preko interneta za 800 evra, jer mu je dozvola oduzeta prije 25 godina zbog vožnje pod uticajem droga.

Sud u Lidenšajdu ga je osudio na pet mjeseci uslovne kazne jer je koristio falsifikovani dokument tokom policijske kontrole.

Lokalni sud u Lidenšajdu presudio je protiv čovjeka koji prima socijalnu pomoć (Bürgergeld) nakon što je uhvaćen sa falsifikovanom vozačkom dozvolom.

Sudija Andreas Lira ga je osudio na pet mjeseci uslovnog zatvora, iako ima dugu istoriju saobraćajnih i krivičnih djela.

возачка дозвола

Društvo

Za pet godina u Srpskoj gotovo 2.000 vozača ponovo moralo polagati ispit

Policija ga je zaustavila u martu tokom rutinske kontrole. Kada su mu tražili dokumenta, predao im je lažnu poljsku vozačku dozvolu, za koju su policajci odmah posumnjali da je falsifikovana. Dokument je oduzet i protiv njega je podnijeta prijava.

''Tu vozačku dozvolu sam dobio iz gluposti“, priznao je optuženi tokom suđenja. Sudija je pokazao razumijevanje, ali ga je upozorio: ''Neću ti odsjeći glavu, ali sigurno nećeš dobiti kompliment.“

Čovjek je prije 25 godina izgubio vozačku dozvolu zbog vožnje pod uticajem droga. Od tada je više puta osuđivan zbog vožnje bez dozvole i krivičnih djela povezanih sa drogom. Kada mu je prošle godine odbijen zahtjev za ponovno izdavanje dozvole, odlučio je da kupi falsifikovanu poljsku vozačku dozvolu preko interneta za 800 evra.

Iako ima dugu istoriju prekršaja, tvrdi da želi da ''resetuje svoj život“ i pronađe posao.

Zbog iskrenog priznanja i kajanja, tužilaštvo je predložilo blaže kazne - šest mjeseci uslovne kazne i donaciju u dobrotvorne svrhe. Sudija je ipak odlučio da mu izrekne uslovnu kaznu od pet mjeseci i zabranu podnošenja zahtjeva za novu vozačku dozvolu u narednih godinu dana.

(Feniks)

