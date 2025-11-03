Logo

Dok spasioci izvlače ljudi iz ruševina, kula nastavila da se urušava: Drama u Rimu se nastavlja

Док спасиоци извлаче људи из рушевина, кула наставила да се урушава: Драма у Риму се наставља
Foto: X/@localteamit

Kontijeva kula u srcu Rima nastavila je da se urušava tokom napora spasilaca da izvuku radnike koji su ostali zatrpani ispod ruševina u prvom "ciklusu" urušavanja drevne građevine, koje je zabilježeno nešto oko 11 časova.

U urušavanju kule povrijeđeni su radnici koji su radili na njenoj obnovi. Četiri radnika su ostala zatrpana pod ruševinama, a trojica su izvučena. Jedan je teško povrijeđen i hitno prebačen u bolnicu, dok se spasioci trude da izvuku još jednog radnika, koji je ostao ispod gomile kamenja.

Međutim, tokom njihove akcije, došlo je do novog urušavanja oko 12.50 časova. Iako su prve informacije bile da je zatrpani radnik svjestan i da komunicira sa spasiocima, nakon novog urušavanja nije poznato njegovo stanje.

Aleš Šutar

Region

Porodica ubijenog Aleša mu ispunila želju

Podsjetimo, Kula iz 13. vijeka, koja gleda na Via dei Fori Imperiali, bila je u fazi restauracije, a radovi su finansirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (PNRR).

Iako se prvo spekulisalo da je pet radnika ostalo zatrpano, mediji pišu da su u pitanju četiri radnika, od čega su tri izvučena.

Jedan od njih, 64-godišnji muškarac, zadobio je tešku povredu glave i hitno je prebačen u bolnicu.

Dvojica radnika su lakše povređena i odbijaju hospitalizaciju. Potraga se nastavlja za četvrtim radnikom, koji je, prema navodima spasilaca, bio svjestan pre drugog urušavanja koje je nakratko ugrozilo i same vatrogasce, ali među njima nema povrijeđenih. Postoji mogućnost da su još neki radnici ostali u unutrašnjosti strukture.

Na mjestu nesreće nalaze se vatrogasci, karabinjeri i pripadnici gradske policije, koji su zatvorili saobraćaj za vozila i pješake u okolini kako bi omogućili nesmetan rad spasilačkih ekipa. Neposredno prije drugog urušavanja, na lice mjesta su stigli i gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri i ministar kulture Alesandro Đuli.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se oblak prašine, najvjerovatnije podignut tokom radova, zatim snažan tresak i kako se južni dio kule urušava, gnječeći dizalicu kojom su radnici obavljali restauraciju. Sve se odigralo pred očima turista i konobara iz obližnjih restorana.

(Telegraf)

