Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:
SRNA
03.11.2025
13:39
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti sunčano vrijeme, a na istoku hladnije uz umjerenu oblačnost.
Ujutro će biti hladnije, na istoku oblačno, a u ostalim predjelima vedro. U višim dijelima biće slabog mraza, a oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na jugu se očekuje vjetrovito vrijeme tokom cijelog dana.
Duvaće slab do umjeren vjetar uglavnom sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.
Društvo
Snažno nevrijeme u Banjaluci, očekuje se i novi talas
Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam, na jugu do devet, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od 10 na istoku do 17 na jugu i zapadu, u višim predjelima šest stepeni Celzijusovih.
U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava oblačno vrijeme s kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Društvo
Da li će biti snijega? Meteorolog otkriva kakva će biti predstojeća zima
Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica tri, Kneževo sedam, Han Pijesak i Drinić osam, Mrkonjić Grad i Sokolac devet, Banjaluka, Ribnik i Srebrenica 10, Zvornik, Srbac, Čemerno, Sarajevo, Doboj i Bijeljina 11, Višegrad, Kalinovik, Prijedor i Novi Grad 12, Rudo 13, Gacko i Foča 14, Bileća 18, Trebinje 19 i Mostar 20 stepeni Celzijusovih.
Društvo
1 sedm0
Društvo
1 sedm0
BiH
2 sedm0
Društvo
2 sedm0
Najnovije
Najčitanije
13
27
13
26
13
22
13
17
13
16
Trenutno na programu