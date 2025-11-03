Logo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:

SRNA

03.11.2025

13:39

Какво нас вријеме очекује сутра?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti sunčano vrijeme, a na istoku hladnije uz umjerenu oblačnost.

Ujutro će biti hladnije, na istoku oblačno, a u ostalim predjelima vedro. U višim dijelima biće slabog mraza, a oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu se očekuje vjetrovito vrijeme tokom cijelog dana.

Duvaće slab do umjeren vjetar uglavnom sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.

јутро

Društvo

Snažno nevrijeme u Banjaluci, očekuje se i novi talas

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam, na jugu do devet, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od 10 na istoku do 17 na jugu i zapadu, u višim predjelima šest stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava oblačno vrijeme s kišom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Снијег- Србија-03102025 (3)

Društvo

Da li će biti snijega? Meteorolog otkriva kakva će biti predstojeća zima

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica tri, Kneževo sedam, Han Pijesak i Drinić osam, Mrkonjić Grad i Sokolac devet, Banjaluka, Ribnik i Srebrenica 10, Zvornik, Srbac, Čemerno, Sarajevo, Doboj i Bijeljina 11, Višegrad, Kalinovik, Prijedor i Novi Grad 12, Rudo 13, Gacko i Foča 14, Bileća 18, Trebinje 19 i Mostar 20 stepeni Celzijusovih.

