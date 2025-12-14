Logo
Uhapšen potencijalni napadač na američkom Univerzitetu

Indeks

14.12.2025

15:35

Пуцњава на Универзитету Браун
Foto: Tanjug/AP/Mark Stockwell

Policija u Providensu privela je „osobu od interesa“ u vezi sa pucnjavom na Univerzitetu Braun (Brown University), u kojoj su ubijena dva studenta, a još devetoro ljudi je povrijeđeno, od kojih je sedmoro u kritičnom stanju.

Portparolka Odjeljenja za javnu bezbjednost Providensa Kristi Dos Reis (Kristy Dos Reis) rekla je za Rojters (Reuters) da je „osoba od interesa“ u pritvoru nakon pucnjave na univerzitetu u tom gradu, u saveznoj državi Rod Ajlend (Rhode Island).

Traje istraga

Više od 400 policajaca upućeno je u subotu u potragu za osumnjičenim koji je sa vatrenim oružjem ušao u zgradu u kojoj su studenti polagali ispite.

Agenti Federalnog istražnog biroa (FBI) i Biroa za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive sarađuju u istrazi sa lokalnom i državnom policijom.

Pristup pojedinim dijelovima kampusa u nedjelju je bio ograničen, a policija je i dalje na mjestu događaja. Zvaničnici su objavili video-snimak osumnjičenog, za kojeg se vjeruje da je muškarac u tridesetim godinama, obučen u crno.

Još sedmoro ljudi u kritičnom stanju

Zamjenik načelnika policije Providensa Timoti O’Hara (Timothy O’Hara) izjavio je u subotu da je osumnjičeni možda nosio masku, ali da u to nisu sigurni. Istražitelji su na mjestu događaja pronašli čaure od metaka, ali policija još nije spremna da objavi više detalja, dodao je.

Napadač je pobjegao nakon pucnjave. Predsjednica Univerziteta Braun Kristina Pakson (Christina Paxson) rekla je novinarima da su sve ili gotovo sve žrtve studenti. „To je dan za koji se nadate da se nikada neće dogoditi, a dogodio se“, rekla je ona. Prema navodima univerziteta, sedmoro od devetoro povrijeđenih nalazi se u kritičnom stanju.

(Indeks)

