Oglasio se Netanjahu nakon napada u Sidneju, podsjetio na pismo

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je, nekoliko sati nakon oružanog napada tokom proslave Hanuke u Sidneju, da je još u avgustu uputio pismo australijskom premijeru Entoniju Albanezeu, optužujući Kanberu da "doliva ulje na vatru antisemitizma".

Parafrazirajući sadržaj pisma, Netanjahu je rekao da politike australijske vlade, uključujući priznanje palestinske države, podstiču "mržnju prema Jevrejima koja se sada širi ulicama Australije".

"Antisemitizam je rak. On se širi kada lideri ćute. Slabost mora biti zamijenjena d‌jelovanjem", naveo je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

On je napad u Sidneju ocijenio kao "strašan čin hladnokrvnog ubistva", dodajući da broj žrtava, prema njegovim riječima, nažalost raste.

Netanjahu je poručio da se Izrael nalazi u borbi protiv globalnog antisemitizma.

"Jedini način da se on suzbije jeste da se jasno osudi i da se protiv njega bori. Drugog puta nema. To radimo u Izraelu i tako ćemo nastaviti", rekao je izraelski premijer.

Na plaži Bondaj u Sidneju je u pucnjavi na pripadnike jevrejske zajednice koji su se okupili da bi proslavili praznik Hanuku, prema posljednjim podacima, poginulo najmanje 12 osoba, među kojima i jedan od dva napadača, dok je 29 ljudi ranjeno, prenijeli su ranije australijski mediji.