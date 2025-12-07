Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će se kasnije ovog mjeseca sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, naglasivši da je druga faza Trampovog plana za Gazu blizu realizacije.

"Na sastanku će se razgovarati o mogućnostima za postizanje mira i okončanju vladavine palestinske militantne grupe Hamas u enklavi", rekao je tokom zajedničke konferencije za medije sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Pregovori o narednim fazama Trampovog plana za okončanje dvogodišnjeg rata u palestinskoj enklavi su u toku. Plan takođe uključuje oslobađanje izraelskih talaca i uspostavljanje privremene tehničke palestinske vlade u Gazi, koju bi kontrolisao međunarodni odbor za mir i podržavale međunarodne mirovne snage.

"Krajem mjeseca imaću veoma važne razgovore o tome kako osigurati da se druga faza ostvari", dodao je Netanjahu.

Takođe je rekao da je prva faza Trampovog plana skoro završena.

Netanjahu navodi da su "mogućnosti za mir na dohvat ruke" i da će sa američkim predsjednikom razgovarati o "načinu okončanja vladavine Hamasa u Gazi, jer je to ključni dio obezbjeđivanja drugačije budućnosti za Gazu".

Kaže da će treća faza biti "deradikalizacija Gaze", što je, kako ističe, urađeno u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata.

"Postoji i treća faza, koja se odnosi na deradikalizaciju Gaze, što su mnogi smatrali nemogućim. Ali, to je urađeno u Njemačkoj, Japanu, sprovodi se u zemljama Zaliva i može se uraditi i u Gazi", navodi on.

Ovaj proces izraelski premijer nije detaljnije objasnio, ali se odnosi na "smanjenje uticaja ekstremističkih grupa i promovisanje stabilnijeg, manje radikalnog društva", prenosi "b92".