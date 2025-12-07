Horor na mjestu bivšeg doma: Pronađena masovna grobnica sa ostacima od 800 novorođenčadi

Izvor:
Telegraf
07.12.2025
17:01
Komentari:0
Druga masovna grobnica novorođenčadi pronađena je na mjestu bivšeg doma za majke i djecu u irskom gradu Čumu, nakon što je prva masovna gobnica otkrivena sredinom prošle decenije.
Više od 780 novorođenčadi i djece umrlo je u domu Čum, kojim su upravljale sestre "Bon Secours", tokom 36 godina njenog rada, prenosi CNN.
Svijet
Trampov sin zaprijetio Ukrajini i isprozivao EU
Prvu grobnicu je 2014. godine otkrila lokalna istoričarka Ketrin Korles, koja je pronašla podatke da je 796 beba umrlo u instituciji u okrugu Galvej, a da nisu postojali zapisi o njihovim sahranama.
Kasnije je ustanovljeno da su tijela bila smještena u bivši rezervoar za kanalizaciju. Ovog ljeta započeta su iskopavanja pod nadzorom Kancelarije direktora za ovlašćene intervencije u Čumu (ODAIT).
U najnovijem izvještaju, ODAIT je saopštio da su forenzički stručnjaci pronašli "dosljedne dokaze" o postojanju drugog grobnog mjesta.
Prije početka iskopavanja, na tom području nije bilo nikakvih tragova ili naznaka o mogućem groblju. Direktor ODAIT, Danijel MakSvini, izjavio je da se ovo novo grobno mjesto nalazi na udaljenosti od 50 do 100 metara od septičke jame.
Region
Državljanke BiH i Hrvatske osumnjičene da su pokrale strance u Kotoru
Od početka iskopavanja u julu, pronađeni su ostaci 11 beba, uključujući tela četiri bebe koja su pronađena prošlog mjeseca.
MakSveni je izjavio da je do sada 160 osoba kontaktiralo ODAIT kako bi ponudilo svoj DNK u cilju identifikacije tijela, pa je pozvao i druge članove porodica da učine isto.
Dom Čum bio je jedan od brojnih "domova" u Irskoj u kojima su trudnice i nevjenčane žene tokom 20. vijeka skrivale svoju trudnoću i rađale u tajnosti. Žene su često bile nasilno razdvojene od svoje djece.
Neka djeca su bila smještana u domove u Irskoj, Velikoj Britaniji, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji, dok je na stotine beba umrlo, a njihovi ostaci bačeni, a majke često nikada nisu saznale šta se zaista dogodilo sa njihovim djecom.
Republika Srpska
Za penzionere u Srpskoj spremno 168 miliona KM
Irska vlada je 2015. godine pokrenula istragu o 14 domova za majke i decu, kao i četiri okružna doma, koja je utvrdila da je na mjestu doma u Čumu pronađena "značajna količina" ljudskih ostataka.
Istraga je otkrila "zapanjujući nivo smrtnosti novorođenčadi" u tim institucijama, dodajući da država nije podigla uzbunu povodom toga, iako je to bilo "poznato lokalnim i nacionalnim vlastima" i "zabilježeno u zvaničnim publikacijama".
Svijet
1 h0
Scena
1 h0
Ekonomija
1 h1
Svijet
1 h0
Svijet
50 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
17
39
17
36
17
28
17
27
17
16
Trenutno na programu