Horor na mjestu bivšeg doma: Pronađena masovna grobnica sa ostacima od 800 novorođenčadi

Druga masovna grobnica novorođenčadi pronađena je na mjestu bivšeg doma za majke i djecu u irskom gradu Čumu, nakon što je prva masovna gobnica otkrivena sredinom prošle decenije.

Više od 780 novorođenčadi i djece umrlo je u domu Čum, kojim su upravljale sestre "Bon Secours", tokom 36 godina njenog rada, prenosi CNN.

Prvu grobnicu je 2014. godine otkrila lokalna istoričarka Ketrin Korles, koja je pronašla podatke da je 796 beba umrlo u instituciji u okrugu Galvej, a da nisu postojali zapisi o njihovim sahranama.

Kasnije je ustanovljeno da su tijela bila smještena u bivši rezervoar za kanalizaciju. Ovog ljeta započeta su iskopavanja pod nadzorom Kancelarije direktora za ovlašćene intervencije u Čumu (ODAIT).

U najnovijem izvještaju, ODAIT je saopštio da su forenzički stručnjaci pronašli "dosljedne dokaze" o postojanju drugog grobnog mjesta.

Prije početka iskopavanja, na tom području nije bilo nikakvih tragova ili naznaka o mogućem groblju. Direktor ODAIT, Danijel MakSvini, izjavio je da se ovo novo grobno mjesto nalazi na udaljenosti od 50 do 100 metara od septičke jame.

Od početka iskopavanja u julu, pronađeni su ostaci 11 beba, uključujući tela četiri bebe koja su pronađena prošlog mjeseca.

MakSveni je izjavio da je do sada 160 osoba kontaktiralo ODAIT kako bi ponudilo svoj DNK u cilju identifikacije tijela, pa je pozvao i druge članove porodica da učine isto.

Dom Čum bio je jedan od brojnih "domova" u Irskoj u kojima su trudnice i nevjenčane žene tokom 20. vijeka skrivale svoju trudnoću i rađale u tajnosti. Žene su često bile nasilno razdvojene od svoje djece.

Neka djeca su bila smještana u domove u Irskoj, Velikoj Britaniji, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji, dok je na stotine beba umrlo, a njihovi ostaci bačeni, a majke često nikada nisu saznale šta se zaista dogodilo sa njihovim djecom.

Irska vlada je 2015. godine pokrenula istragu o 14 domova za majke i decu, kao i četiri okružna doma, koja je utvrdila da je na mjestu doma u Čumu pronađena "značajna količina" ljudskih ostataka.

Istraga je otkrila "zapanjujući nivo smrtnosti novorođenčadi" u tim institucijama, dodajući da država nije podigla uzbunu povodom toga, iako je to bilo "poznato lokalnim i nacionalnim vlastima" i "zabilježeno u zvaničnim publikacijama".