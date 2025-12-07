Logo
Albanac pobjegao iz zatvora: Vezao čaršafe za rešetke na prozoru i spustio se iz ćelije

Izvor:

SRNA

07.12.2025

15:54

Албанац побјегао из затвора: Везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије
Foto: Pixabay

Italijanska policija traga za Albancem koji je pobjegao iz zatvora u Milanu tako što je vezao čaršafe za rešetke na prozoru i spustio se iz ćelije.

Četrdesetjednogodišnji Albanac osuđen je na izdržavanje kazne do 2048. godine, a pobjegao je iz milanskog zatvora Opera.

Сања Вулић

BiH

Vulić: Konakovićevo problematizovanje obilježavanja vjerskih praznika Srba zabrinjava i uznemirava

Zvaničnik italijanske Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Đenarino de Facio rekao je da još nije jasno kako je osuđenik Toma Taulant uspio da preskoči zatvorski zid, kao ni to da li je imao pomoć spoljnih saučesnika.

Facio je naveo da ovo bjekstvo pokazuje propuste u politici kaznenih ustanova u posljednjih 25 godina, uključujući najnovije slučajeve, prenose italijanski mediji.

On je ukazao i na preopterećenost zatvora, te dodao da u tom milanskom zatvoru kaznu trenutno izdržava 1.338 osuđenika, a kapacitet ustanove je 918.

дјевојчица-телефон

Zdravlje

Društvene mreže doslovno ''prže'' dječiji mozak

Agencija Ansa navodi da je ovo četvrto bjekstvo Taulanta iz kaznene ustanove, podsjetivši da je posljednji put to učinio 2013. godine kada je pobjegao iz zatvora u Parmi sa još jednim osuđenikom.

Italija

Zatvor

zatvorenik

