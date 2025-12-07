Logo
Large banner

Dječak (5) izazvao požar prskalicom, izgorio komšijin automobil

Izvor:

Indeks

07.12.2025

14:59

Komentari:

0
Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

Petogodišnji dječak kojem je majka dala prskalicu zapalio je automobil i uzrokovao štetu od 30.000 evra, izvijestila je u nedjelju policija savezne države Sjeverne Rajne-Vestfalije na zapadu Njemačke.

Majka, 42-godišnjakinja, zapalila je u subotu prskalicu sa sinom na parkiralištu u stambenoj četvrti grada Hagena, a zatim vidjela kako iskre jure ispod obližnjeg automobila, gdje se zapalilo suvo lišće.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Integritet izbora nije nerušen, a kod opozicije odavno ne postoji

Pokušaji gašenja požara nisu uspjeli, a automobil u vlasništvu komšije potpuno je izgorio.

Vatrogasne službe uspjele su spriječiti širenje plamena na druge automobile na parkiralištu.

Ženu čeka tužba za izazivanje požara iz nehata.

силовање-насиље над женама

Region

Silovao prijateljicu svoje žene, pa nazvao suprugu sa jednim zahtjevom

Policija podsjeća da je prskalica proizvod koji se i dalje može legalno kupiti i paliti tokom cijele godine, za razliku od druge pirotehnike čija se kupovina u Njemačkoj sve više ograničava.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

požar

izgorio automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Троструко убиство у Чачку

Hronika

Novi detalji ubistva u Čačku: Zločin se dogodio mnogo ranije, jedno će ostati zauvijek tajna

3 h

0
Помијешао Милу Китића са Митром Мирићем: Брате, што то не отпјеваш?

Scena

Pomiješao Milu Kitića sa Mitrom Mirićem: Brate, što to ne otpjevaš?

3 h

0
Ухапшен младић осумњичен да је крвнички тукао оца, па га давио

Hronika

Uhapšen mladić osumnjičen da je krvnički tukao oca, pa ga davio

3 h

0
Пита са сиром

Savjeti

Pita sa pavlakom koju nećete moći da prestanete jesti

3 h

0

Više iz rubrike

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Svijet

Tramp Mlađi o korupciji u Ukrajini: Bogati su pobjegli

4 h

1
Пожар у ноћном клубу

Svijet

Vatra ''progutala'' noćni klub: Snimljen trenutak širenja požara u objektu punom gostiju

4 h

0
Рубио: Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли

Svijet

Rubio: Dani cenzurisanja Amerikanaca na internetu su prošli

4 h

0
Ниске бројке: Руси смањују потрошњу алкохола

Svijet

Niske brojke: Rusi smanjuju potrošnju alkohola

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner