Dječak (5) izazvao požar prskalicom, izgorio komšijin automobil

07.12.2025
Petogodišnji dječak kojem je majka dala prskalicu zapalio je automobil i uzrokovao štetu od 30.000 evra, izvijestila je u nedjelju policija savezne države Sjeverne Rajne-Vestfalije na zapadu Njemačke.
Majka, 42-godišnjakinja, zapalila je u subotu prskalicu sa sinom na parkiralištu u stambenoj četvrti grada Hagena, a zatim vidjela kako iskre jure ispod obližnjeg automobila, gdje se zapalilo suvo lišće.
Pokušaji gašenja požara nisu uspjeli, a automobil u vlasništvu komšije potpuno je izgorio.
Vatrogasne službe uspjele su spriječiti širenje plamena na druge automobile na parkiralištu.
Ženu čeka tužba za izazivanje požara iz nehata.
Policija podsjeća da je prskalica proizvod koji se i dalje može legalno kupiti i paliti tokom cijele godine, za razliku od druge pirotehnike čija se kupovina u Njemačkoj sve više ograničava.
