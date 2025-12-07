Logo
Pomiješao Milu Kitića sa Mitrom Mirićem: Brate, što to ne otpjevaš?

Pjevač Mile Kitić progovorio je o supruzi Marti Savić i otkrio čime ga je osvojila. Takođe, dotakao se i razvoda o kom se često spekulisalo.

Marta mi se svid‌jela po karakteru, po njenom izrazu, svašta su pisale novine, da smo se rastali, sastali. Nisam imao neke probleme – rekao je Mile Kitić.

Лепа Брена

Scena

Brena o odnosu sa suprugom: Čim me zove Fahreta, znam dokle smo stigli

Pa na pitanje šta se može očekivati od njega u narednom periodu, našalio se:

"Da se treći put oženim. Šalim se– rekao je Mile šaljivo", prenosi Blic.

On je zatim ispričao i i anegdotu sa nastupa kada su ga pomiješali sa Mitrom Mirićem.

"Došao čovjek pijan: Brate, ja tebe najviše volim ja tebe slušam, ali Mitre što ne otpjevaš "Špijuni su među nama", on ne zna ni ko sam ja", ispričao je pjevač.

Mile Kitić

Pjevač

