Logo
Large banner

Ana Nikolić kod hodže potražila spas

Izvor:

Kurir

06.12.2025

17:17

Komentari:

0
Ана Николић код хоџе потражила спас
Foto: Screenshot / YouTube / Hype

Nakon burnog perioda, srbijanska pjevačica Ana Nikolić odlučila je napraviti drastičan zaokret u svom životu i potražiti pomoć.

Kako saznaje "Kurir.rs", pjevačica je prethodna dva dana boravila u Novom Pazaru, gdje je posjetila tamošnjeg hodžu, poznatog po tome što kroz duhovne savjete pomaže ljudima koji se suočavaju sa krizama, teškim odlukama i ličnim lomovima.

dzej

Scena

''Ako ja jedem biftek, nećeš ti poparu'': Kome je Džej izgovorio čuvenu rečenicu

Prema riječima izvora koji su bili u kontaktu sa pjevačicom tokom boravka u Raškom okrugu, Ana je dobila preporuku preko bliskih prijatelja i nije oklijevala da zakaže seansu.

Izvori tvrde da je odluka o odlasku kod hodže dio njenog pokušaja da resetuje život, stabilizuje unutrašnju energiju i donese važne odluke koje odavno odlaže.

"Ana želi mir i resetovanje od svega što ju je snašlo u prethodnom periodu. Posljednjih mjeseci prošla je kroz veliki emotivni i psihički stres. Kod hodže je bila da potraži duhovni savjet koji bi joj pomogao da prevaziđe neke lične dileme", priča izvor.

Pazarci došli da se slikaju sa njom

Kako kaže, Nikolićeva je tokom boravka u Novom Pazaru djelovala znatno opuštenije i prisutnije nego u prethodnim javnim pojavljivanjima.

radijator grijanje pixabay

Savjeti

Ovu grešku s grijanjem rade mnogi, a može vas skupo koštati

"Sreo sam je u hotelu u kojem je odsjela. Bila je sa dva muškarca iz pratnje, smijala se i djelovala zadovoljno. Pristala je da se fotografiše i bila je pristupačna. Ljudi su joj prilazili, čestitali joj, razgovarali s njom. Rekla mi je da joj nije lako, ali da vjeruje da će joj seansa pomoći da smiri misli i donese odluke koje su dugo visile u vazduhu. Inače, taj hodža je pomogao i Darku Laziću poslije nesreće", priča izvor, koji je prvi put upoznao pjevačicu.

Negativni uticaji

Kako saznaje "Kurir", ona se nalazi u fazi preispitivanja i želi da isključi negativne uticaje iz svog života.

"Ulazila je u razne situacije koje su joj remetile mir. Zbog toga je odlučila da se malo povuče, isključi iz javnog haosa, odmori se i posveti privatnom životu. Mislim da joj je ovaj odlazak bio važan korak da se vrati sebi", dodaje izvor.

Redakcija je pokušala da stupi u kontakt s pjevačicom kako bi dobila komentar, ali se Ana Nikolić nije javila.

Podijeli:

Tagovi:

Ana Nikolić

hodža

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Србија - Црна Гора

Ostali sportovi

Neviđena bruka rukometašica Srbije: Crnogorke ih potpuno uništile

1 h

0
Колико је питања стигло Путину за прва два дана

Svijet

Koliko je pitanja stiglo Putinu za prva dva dana

1 h

0
Слушалице телефон

Srbija

Upozorenje: Hara novi talas prevara, ne otvarajte ove poruke

1 h

0
Ана Ивановић се вратила старој љубави

Tenis

Ana Ivanović se vratila staroj ljubavi

1 h

0

Više iz rubrike

''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

Scena

''Ako ja jedem biftek, nećeš ti poparu'': Kome je Džej izgovorio čuvenu rečenicu

1 h

0
Ведрана Рудан о својој борби са болешћу: ''Овако преживљавам умирање''

Scena

Vedrana Rudan o svojoj borbi sa bolešću: ''Ovako preživljavam umiranje''

4 h

0
Весна Змијанац се огласила из болнице: Фановима поручила једно

Scena

Vesna Zmijanac se oglasila iz bolnice: Fanovima poručila jedno

7 h

0
Пјевачица Џејла Рамовић

Scena

Džejla Ramović nakon privođenja otkazala nastup

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

18

05

Ekstramutirani virus izazvao paniku: Ljekari apeluju da se opet nose maske

17

58

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

17

56

Pitbul usmrtio bebu

17

42

Opasna bakterija vreba u teretani: Oko 10 odsto oboljelih umire

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner