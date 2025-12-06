Ana Nikolić kod hodže potražila spas

Izvor:
Kurir
06.12.2025
17:17
Komentari:0
Nakon burnog perioda, srbijanska pjevačica Ana Nikolić odlučila je napraviti drastičan zaokret u svom životu i potražiti pomoć.
Kako saznaje "Kurir.rs", pjevačica je prethodna dva dana boravila u Novom Pazaru, gdje je posjetila tamošnjeg hodžu, poznatog po tome što kroz duhovne savjete pomaže ljudima koji se suočavaju sa krizama, teškim odlukama i ličnim lomovima.
Scena
''Ako ja jedem biftek, nećeš ti poparu'': Kome je Džej izgovorio čuvenu rečenicu
Prema riječima izvora koji su bili u kontaktu sa pjevačicom tokom boravka u Raškom okrugu, Ana je dobila preporuku preko bliskih prijatelja i nije oklijevala da zakaže seansu.
Izvori tvrde da je odluka o odlasku kod hodže dio njenog pokušaja da resetuje život, stabilizuje unutrašnju energiju i donese važne odluke koje odavno odlaže.
"Ana želi mir i resetovanje od svega što ju je snašlo u prethodnom periodu. Posljednjih mjeseci prošla je kroz veliki emotivni i psihički stres. Kod hodže je bila da potraži duhovni savjet koji bi joj pomogao da prevaziđe neke lične dileme", priča izvor.
Kako kaže, Nikolićeva je tokom boravka u Novom Pazaru djelovala znatno opuštenije i prisutnije nego u prethodnim javnim pojavljivanjima.
Savjeti
Ovu grešku s grijanjem rade mnogi, a može vas skupo koštati
"Sreo sam je u hotelu u kojem je odsjela. Bila je sa dva muškarca iz pratnje, smijala se i djelovala zadovoljno. Pristala je da se fotografiše i bila je pristupačna. Ljudi su joj prilazili, čestitali joj, razgovarali s njom. Rekla mi je da joj nije lako, ali da vjeruje da će joj seansa pomoći da smiri misli i donese odluke koje su dugo visile u vazduhu. Inače, taj hodža je pomogao i Darku Laziću poslije nesreće", priča izvor, koji je prvi put upoznao pjevačicu.
Kako saznaje "Kurir", ona se nalazi u fazi preispitivanja i želi da isključi negativne uticaje iz svog života.
"Ulazila je u razne situacije koje su joj remetile mir. Zbog toga je odlučila da se malo povuče, isključi iz javnog haosa, odmori se i posveti privatnom životu. Mislim da joj je ovaj odlazak bio važan korak da se vrati sebi", dodaje izvor.
Redakcija je pokušala da stupi u kontakt s pjevačicom kako bi dobila komentar, ali se Ana Nikolić nije javila.
Scena
1 h0
Scena
4 h0
Scena
7 h0
Scena
9 h0
Najnovije
Najčitanije
18
36
18
05
17
58
17
56
17
42
Trenutno na programu