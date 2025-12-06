Ana Nikolić kod hodže potražila spas

Nakon burnog perioda, srbijanska pjevačica Ana Nikolić odlučila je napraviti drastičan zaokret u svom životu i potražiti pomoć.

Kako saznaje "Kurir.rs", pjevačica je prethodna dva dana boravila u Novom Pazaru, gdje je posjetila tamošnjeg hodžu, poznatog po tome što kroz duhovne savjete pomaže ljudima koji se suočavaju sa krizama, teškim odlukama i ličnim lomovima.

Prema riječima izvora koji su bili u kontaktu sa pjevačicom tokom boravka u Raškom okrugu, Ana je dobila preporuku preko bliskih prijatelja i nije oklijevala da zakaže seansu.

Izvori tvrde da je odluka o odlasku kod hodže dio njenog pokušaja da resetuje život, stabilizuje unutrašnju energiju i donese važne odluke koje odavno odlaže.

"Ana želi mir i resetovanje od svega što ju je snašlo u prethodnom periodu. Posljednjih mjeseci prošla je kroz veliki emotivni i psihički stres. Kod hodže je bila da potraži duhovni savjet koji bi joj pomogao da prevaziđe neke lične dileme", priča izvor.

Pazarci došli da se slikaju sa njom

Kako kaže, Nikolićeva je tokom boravka u Novom Pazaru djelovala znatno opuštenije i prisutnije nego u prethodnim javnim pojavljivanjima.

"Sreo sam je u hotelu u kojem je odsjela. Bila je sa dva muškarca iz pratnje, smijala se i djelovala zadovoljno. Pristala je da se fotografiše i bila je pristupačna. Ljudi su joj prilazili, čestitali joj, razgovarali s njom. Rekla mi je da joj nije lako, ali da vjeruje da će joj seansa pomoći da smiri misli i donese odluke koje su dugo visile u vazduhu. Inače, taj hodža je pomogao i Darku Laziću poslije nesreće", priča izvor, koji je prvi put upoznao pjevačicu.

Negativni uticaji

Kako saznaje "Kurir", ona se nalazi u fazi preispitivanja i želi da isključi negativne uticaje iz svog života.

"Ulazila je u razne situacije koje su joj remetile mir. Zbog toga je odlučila da se malo povuče, isključi iz javnog haosa, odmori se i posveti privatnom životu. Mislim da joj je ovaj odlazak bio važan korak da se vrati sebi", dodaje izvor.

Redakcija je pokušala da stupi u kontakt s pjevačicom kako bi dobila komentar, ali se Ana Nikolić nije javila.