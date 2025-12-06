Logo
Ana Ivanović se vratila staroj ljubavi

Agencije

06.12.2025

16:54

Ана Ивановић се вратила старој љубави
Foto: Instagram/@anaivanovic/screenshot

Ana Ivanović se često oglašava na društvenim mrežama i svaka njena objava privlači veliku pažnju.

Tako je bilo i ovoga puta.

Nekadašnja šampionka Rolan Garosa se vratila staroj ljubavi od koje nikada nije mogla da pobjegne, a to je tenis.

Srpkinja je na svom Instagramu objavila fotografiju sa reketom.

Душан Васиљевић

Zanimljivosti

Misterija u Aleksandrovcu: Dušan našao ''krušku'' od 3 kilograma

Iako je prošlo devet godina od kako je završila karijeru, Ana je ostala aktivna.

"To je strast, ne samo sport", napisala je Ana.

Podsjetimo, Ivanovićeva je u maju ove godine prvi put zaigrala tenis nakon penzionisanja i to na egzibicionom turniru u Ženevi.

Ana Ivanović

tenis

