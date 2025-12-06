Ana Ivanović se vratila staroj ljubavi

Ana Ivanović se često oglašava na društvenim mrežama i svaka njena objava privlači veliku pažnju.

Tako je bilo i ovoga puta.

Nekadašnja šampionka Rolan Garosa se vratila staroj ljubavi od koje nikada nije mogla da pobjegne, a to je tenis.

Srpkinja je na svom Instagramu objavila fotografiju sa reketom.

Iako je prošlo devet godina od kako je završila karijeru, Ana je ostala aktivna.

"To je strast, ne samo sport", napisala je Ana.

Podsjetimo, Ivanovićeva je u maju ove godine prvi put zaigrala tenis nakon penzionisanja i to na egzibicionom turniru u Ženevi.