Mračna prošlost kuće u Čačku u kojoj je sin ubio roditelje pa sebe

Beživotna tijela oca, majke i sina, pronađena su jutros oko 10 sati u jednoj porodičnoj kući u Čačku, a policajci su zatekli jeziv prizor.

Kako sada "Telegraf.rs" saznaje, sama kuća u kojoj se krvavi pir dogodio ima poseban istorijski značaj za cijeli grad.

Kuća strave u Čačku, naime, teško je oštećena tokom NATO agresije na Srbiju 1999. godine, a kada je pogodio zalutali projektil, da bi ubrzo potom o trošku grada bila obnovljena, pa tako do danas ima tipičan izgled građevina za ovaj kraj.

Kako nezvanično saznaje "Telegraf", policija je intervenisala nakon poziva, a u kući su pronašli tijela muškarca, starog 47 godina, i tijela njegovih roditelja, starih oko 75 godina.

Prema nezvaničnim saznanjima, mlađi muškarac imao je ubodne rane u predjelu grudi, dok su njegovi otac i majka imali rane na vratu, nanijete najvjerovatnije nožem.

Reporteri sa lica mjesta javljaju da su brojne ekipe forenzičara i dalje na terenu i da češljaju svaku prostoriju u kući u potrazi za dokazima koji bi mogli da rasvijetle šta se tačno dogodilo u ovom porodičnom domu.

Iako su prve informacije bile da je u pitanju trostruko ubistvo, sada sve više dokaza govori u prilog tome da je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo. Sumnja se, naime, da je sin presudio roditeljima, ali šta se tačno zbilo iza zatvorenih vrata ovog porodičnog doma biće definitivno poznato tek kada budu izuzeti svi dokazi i kada inspektori "slože sve kockice“.

U ulici gdje se dogodio mučni zločin svi su se povukli u kuće. Uznemireni zbog krvavog zločina malo žele da govore sa novinarima.

Otkako se rano jutros saznalo za zločin komšije ubijenih su u šoku. O porodici su imali samo riječi hvale.

"Oni su došli iz Bosne i Hercegovine, divni, vrijedni i pošteni ljudi. Nisu tu živjeli sve vrijeme nego su dolazili s vremena na vrijeme. Koliko znamo sin im je živio u inostranstvu. Niko nikad sa njima nije imao nijedan problem, ovo je baš tragedija“, rekao je jedan od komšija.

Policijske patrole u njihovoj ulici jutros su ih iznenadile. Kažu da porodicu poznaju, ali slabo iako tu već skoro 20 godina imaju kuću.

"Viđali smo ih u prolazu“, kažu komšije koje nisu željele pred kamere, ali ipak ističu da je jedno neobično u cijeloj tragediji.

"Sina nismo viđali nikada, ne znamo ni kako je izgledao“, navode, prenosi "Nova".