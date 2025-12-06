Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

Izvor:
Kurir
06.12.2025
12:27
Komentari:0
Do ubistva u Čačku došlo je rano jutros, a iako su prve informacije ukazivale na to da je ovo trostruko ubistvo, ispostavilo se da je riječ o samoubistvu i dvostrukom ubistvu.
Kako se saznaje, u porodičnoj kući pronađena su tri tijela - muškarca i njegovih roditelja. Novi detalji koji pristižu su jezivi - otac i majka pronađeni su sa prerezanim vratom, a sin sa ubodnim ranama u predjelu grudi i isječenim venama.
Rano jutros u Čačku veliki broj policajaca bio je ispred porodične kuće, odakle su iznijeta tri tela - jedne ženske osobe (71) i dve muške, od kojih se za jednu zna da ima 64 godine.
Hronika
Mapa kretanja vozila u kom su poginuli Ana i Aleksandar
"Majka M. C, 1954. godište, pronađena u jednoj sobi sa prerezanim vratom. U drugoj sobi pronađeni je otac N. C, 1961. godište, takođe sa prerezanim vratom, i njihov sin V. C. sa povredama u grudnom košu, što ukazuje na to da je ubodima nožem pokušao da se ubije", nezvanično se saznaje.
Na kraju je, kako se saznaje, nožem presjekao venu na lijevoj ruci i tako iskrvario nasmrt.
Provjerama je utvrđeno da nije bilo prijava za nasilje u porodici.
I dalje se radi na utvrđivanju motiva u vezi ovog višestrukog ubistva, piše Kurir.
Srbija
19 min0
Svijet
21 min0
Svijet
23 min0
Hronika
34 min0
Hronika
34 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
12
37
12
30
12
27
12
19
12
17
Trenutno na programu