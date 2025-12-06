Logo
Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

Izvor:

Kurir

06.12.2025

12:27

Komentari:

0
Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди
Foto: Tanjug/AP

Do ubistva u Čačku došlo je rano jutros, a iako su prve informacije ukazivale na to da je ovo trostruko ubistvo, ispostavilo se da je riječ o samoubistvu i dvostrukom ubistvu.

Kako se saznaje, u porodičnoj kući pronađena su tri tijela - muškarca i njegovih roditelja. Novi detalji koji pristižu su jezivi - otac i majka pronađeni su sa prerezanim vratom, a sin sa ubodnim ranama u predjelu grudi i isječenim venama.

Rano jutros u Čačku veliki broj policajaca bio je ispred porodične kuće, odakle su iznijeta tri tela - jedne ženske osobe (71) i dve muške, od kojih se za jednu zna da ima 64 godine.

несрећа

Hronika

Mapa kretanja vozila u kom su poginuli Ana i Aleksandar

"Majka M. C, 1954. godište, pronađena u jednoj sobi sa prerezanim vratom. U drugoj sobi pronađeni je otac N. C, 1961. godište, takođe sa prerezanim vratom, i njihov sin V. C. sa povredama u grudnom košu, što ukazuje na to da je ubodima nožem pokušao da se ubije", nezvanično se saznaje.

Na kraju je, kako se saznaje, nožem presjekao venu na lijevoj ruci i tako iskrvario nasmrt.

Provjerama je utvrđeno da nije bilo prijava za nasilje u porodici.

I dalje se radi na utvrđivanju motiva u vezi ovog višestrukog ubistva, piše Kurir.

Komentari (0)
