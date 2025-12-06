Logo
Large banner

Trostruko ubistvo u porodičnoj kući u Čačku

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

10:46

Komentari:

0
Троструко убиство у породичној кући у Чачку
Foto: Tanjug

Tokom jutarnjih sati u čačanskom naselju došlo je do teškog ubistva u porodičnoj kući.

- Prema za sada još uvijek nezvaničnim informacijama došlo je do trostrukog ubistva. Na lice mjesta odmah su stigle nadležne ekipe koje su uz kuće iznijele tijela - kaže za RINU jedan od očevidaca.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Uhapšen Banjalučanin koji je izazvao saobraćajku u Kozarskoj Dubici

Policija obezbjeđuje mjesto na kom se desio zločin, na terenu su i ekipe Hitne pomoći.

Zvaničnih informacija o ovom događaju još uvijek nema.

Podijeli:

Tagovi:

Čačak

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хорор у Хрватској: Жена преминула на степеницама, повријеђен мушкарац пронађен у стану

Region

Horor u Hrvatskoj: Žena preminula na stepenicama, povrijeđen muškarac pronađen u stanu

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Državljanin BiH vozio sa 4,4 promila alkohola, u zatvoru 40 dana

2 h

0
Зашто су везе из средње школе најсрећније везе?

Ljubav i seks

Zašto su veze iz srednje škole najsrećnije veze?

2 h

0
Аутомобил волан ручна кочница

Auto-moto

Veliki proizvođač automobila razvija dvotaktni motor?

2 h

0

Više iz rubrike

Ударио жену па побјегао: Ухапшен Бањалучанин који је изазвао саобраћајку у Козарској Дубици

Hronika

Udario ženu pa pobjegao: Uhapšen Banjalučanin koji je izazvao saobraćajku u Kozarskoj Dubici

1 h

0
Саобраћајка у Бањалуци, учествовало више возила

Hronika

Saobraćajka u Banjaluci, učestvovalo više vozila

17 h

0
Потресни детаљи трагедије у Суботици: Тијело тинејџера (15) пронашла мајка

Hronika

Potresni detalji tragedije u Subotici: Tijelo tinejdžera (15) pronašla majka

17 h

0
Идентификован ученик који је лажно пријавио бомбу у школи

Hronika

Identifikovan učenik koji je lažno prijavio bombu u školi

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Jokić: Nije mi išlo u prvom poluvremenu

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner