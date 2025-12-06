Trostruko ubistvo u porodičnoj kući u Čačku

Izvor:
Telegraf
06.12.2025
10:46
Tokom jutarnjih sati u čačanskom naselju došlo je do teškog ubistva u porodičnoj kući.
- Prema za sada još uvijek nezvaničnim informacijama došlo je do trostrukog ubistva. Na lice mjesta odmah su stigle nadležne ekipe koje su uz kuće iznijele tijela - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Policija obezbjeđuje mjesto na kom se desio zločin, na terenu su i ekipe Hitne pomoći.
Zvaničnih informacija o ovom događaju još uvijek nema.
