Horor u Hrvatskoj: Žena preminula na stepenicama, povrijeđen muškarac pronađen u stanu

Izvor:

Indeks

06.12.2025

10:36

Komentari:

0
U centru Rijeke jutros se dogodila tragedija. Teško povrijeđena žena pronađena je oko 8 časova na stepeništu zgrade na Trgu Republike Hrvatske, na riječkom Korzu, i, uprkos naporima ljekara, kasnije je preminula.

Policija je u stanu pronašla i povrijeđenog muškarca koji se dovodi u vezu sa ovim događajem, saopštila je Policijska uprava Primorsko-goranska.

Prema zvaničnom saopštenju, policajci su nakon prijema poziva na stepeništu pronašli ženu koja je još uvijek pokazivala znake života. Odmah joj je ukazana medicinska pomoć, ali uprkos pokušajima reanimacije, nesrećna žena je preminula na licu mjesta.

U stanu je pronađen i muškarac sa povredom vrata. On je liječen i nalazi se pod nadzorom policijskih službenika jer se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

U toku je uviđaj na licu mjesta, a kriminalistička istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti i relevantne činjenice ovog događaja.

Hrvatska

Rijeka

pucnjava

