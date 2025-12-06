Horor u Hrvatskoj: Žena preminula na stepenicama, povrijeđen muškarac pronađen u stanu

U centru Rijeke jutros se dogodila tragedija. Teško povrijeđena žena pronađena je oko 8 časova na stepeništu zgrade na Trgu Republike Hrvatske, na riječkom Korzu, i, uprkos naporima ljekara, kasnije je preminula.

Policija je u stanu pronašla i povrijeđenog muškarca koji se dovodi u vezu sa ovim događajem, saopštila je Policijska uprava Primorsko-goranska.

Region Državljanin BiH vozio sa 4,4 promila alkohola, u zatvoru 40 dana

Prema zvaničnom saopštenju, policajci su nakon prijema poziva na stepeništu pronašli ženu koja je još uvijek pokazivala znake života. Odmah joj je ukazana medicinska pomoć, ali uprkos pokušajima reanimacije, nesrećna žena je preminula na licu mjesta.

U stanu je pronađen i muškarac sa povredom vrata. On je liječen i nalazi se pod nadzorom policijskih službenika jer se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Ljubav i seks Zašto su veze iz srednje škole najsrećnije veze?

U toku je uviđaj na licu mjesta, a kriminalistička istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti i relevantne činjenice ovog događaja.