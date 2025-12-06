Logo
Large banner

Veliki proizvođač automobila razvija dvotaktni motor?

Izvor:

B92

06.12.2025

10:22

Komentari:

0
Аутомобил волан ручна кочница
Foto: Mike Bird/Pexels

Dvotaktni motori pružaju znatno veću specifičnu snagu od četvorotaktnih, a uz to su lakši i mnogo jednostavniji. Zbog svega ovoga, General Motors planira da ih vrati u život.

Patent General Motorsa je podnijet prošle godine regulatornom tijelu u SAD i objavljen nedavno, a otkriva da kompanija istražuje načine da dvotaktne motore vrati u širu upotrebu. Dokument opisuje elektronski kontrolisan klizni ventil, postavljen između klipa i zida cilindra.

Klasični dvotaktni motori nemaju standardan razvod - nema bregastih osovina, ventila ni tajming sistema. Umjesto toga, koriste otvore u zidovima cilindra kroz koje se obavlja razmjena gasova, dok klip u određenim trenucima ciklusa zatvara ili otvara te otvore.

Аутомобил фарови

Auto-moto

Idealno vrijeme da provjerite farove: Stručnjaci otkrivaju trik

Takav sistem stvara kratku "preklopnu" fazu u kojoj su i usisni i izduvni otvor istovremeno otvoreni, što dovodi do toga da dio neizgorjelih ugljovodonika ode pravo u izduv.

GM-ovo rješenje može da premosti taj problem. U njihovom prijedlogu, između klipa i zida cilindra nalazi se pokretna čaura-ventil koja omogućava precizniju kontrolu otvora.

Prema patentu, ovaj "rukav" bi mogao da se pokreće elektromehaničkim aktuatorom, što bi mu omogućilo da potpuno nezavisno od klipa zatvara i otvara portove i tako spriječi gubitak neizgorjelih gasova u izduv, prenosi b92.

Podijeli:

Tagovi:

motor

Automobil

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Идеално вријеме да провјерите фарове: Стручњаци откривају трик

Auto-moto

Idealno vrijeme da provjerite farove: Stručnjaci otkrivaju trik

2 h

0
"Порше" планира велико резање трошкова

Auto-moto

"Porše" planira veliko rezanje troškova

2 d

0
Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

Auto-moto

Ovi automobili gube najmanje vrijednost kao polovni

2 d

0
Директор "Фолксваген групе" најавили мјере штедње

Auto-moto

Direktor "Folksvagen grupe" najavili mjere štednje

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

12

15

Novi zakon omogućava instaliranje špijunskog softvera u kućama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner