Veliki proizvođač automobila razvija dvotaktni motor?

Dvotaktni motori pružaju znatno veću specifičnu snagu od četvorotaktnih, a uz to su lakši i mnogo jednostavniji. Zbog svega ovoga, General Motors planira da ih vrati u život.

Patent General Motorsa je podnijet prošle godine regulatornom tijelu u SAD i objavljen nedavno, a otkriva da kompanija istražuje načine da dvotaktne motore vrati u širu upotrebu. Dokument opisuje elektronski kontrolisan klizni ventil, postavljen između klipa i zida cilindra.

Klasični dvotaktni motori nemaju standardan razvod - nema bregastih osovina, ventila ni tajming sistema. Umjesto toga, koriste otvore u zidovima cilindra kroz koje se obavlja razmjena gasova, dok klip u određenim trenucima ciklusa zatvara ili otvara te otvore.

Takav sistem stvara kratku "preklopnu" fazu u kojoj su i usisni i izduvni otvor istovremeno otvoreni, što dovodi do toga da dio neizgorjelih ugljovodonika ode pravo u izduv.

GM-ovo rješenje može da premosti taj problem. U njihovom prijedlogu, između klipa i zida cilindra nalazi se pokretna čaura-ventil koja omogućava precizniju kontrolu otvora.

Prema patentu, ovaj "rukav" bi mogao da se pokreće elektromehaničkim aktuatorom, što bi mu omogućilo da potpuno nezavisno od klipa zatvara i otvara portove i tako spriječi gubitak neizgorjelih gasova u izduv, prenosi b92.