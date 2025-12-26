Logo
Zaplijenjena imovina Nenada Nešića u Crnoj Gori

26.12.2025

17:25

Komentari:

1
Заплијењена имовина Ненада Нешића у Црној Гори

Imovina bivšeg ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Nenada Nešića pravosnažno je zaplijenjena u Crnoj Gori.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je vijeće Višeg suda u Podgorici rješenjem Kvs br. 397/25, od 16. decembra ove godine, odbilo kao neosnovanu žalbu izjavljenu u korist okrivljenog Nešića, za produženo krivično djelo pranje novca, i njegove supruge i rođenog brata M. N. i P. N.

Odbijena je žalba protiv rješenja sudije za istragu tog suda, od 17. marta ove godine, kojim je, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, u odnosu na njihovu nepokretnu imovinu određena privremena mjera obezbjeđenja, jer postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, prenose Vijesti.

"Time je pravosnažna zabrana raspolaganja okrivljenom u odnosu na dva luksuzna stana u Tivtu, površine 163,55 i 182,46 m2, sa dva garažna mjesta, njegovoj supruzi u odnosu na stan u Budvi, površine 74 m2, sa garažom i njegovom rođenom bratu u odnosu na građevinsku parcelu površine 1395 m2, u mjestu Buljarice, uz zabilježbu svih zabrana u katastru nepokretnosti", saopštio je SDT.

Po nalogu Tužilaštva bivši ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine uhapšen je tačno prije godinu.

Nešić je tada uhapšen sa još nekoliko osoba zbog sumnje da su kao rukovodioci JP Putevi RS počinili krivična djela pranje novca, zloupotreba službenog položaja.

Tagovi:

Nenad Nešić

Imovina

Crna Gora

Komentari (1)
