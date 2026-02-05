Ministarstvo: Bodiroga više pažnje posvećuje ril snimcima nego ljudskim životima

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske poručilo je da su tvrdnje poslanika Ognjena Bodiroge o problemu na putu Foča-Kalinovik-Trnovo klasični spin.

Iz Ministarstva naglašavaju da Bodiroga vanrednu situaciju koristi kako bi prikupio političke poene, dok nadležni rješavaju probleme i donose teške odluke.

Saopštenje Ministarstva prenosimo u cjelosti:

Povodom video-snimka koje je narodni poslanik Ognjen Bodiroga objavio i tvrdnji da je „alternativni put Foča-Kalinovik-Trnovo u katastrofalnom stanju”, nakon što je donesena odluka o zatvaranju puta Trnovo-Foča, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske želi da naglasi da su sve odluke donesene u interesu bezbjednosti građana i na osnovu procjena u vanrednim okolnostima - uz napomenu da je alternativni putni pravac trenutno u privremenom stanju, ali da se kontinuirano radi na njegovom potpunom osposobljavanju i unapređenju.

Narodni poslanik Ognjen Bodiroga kontinuirano i svjesno iznosi tendenciozne tvrdnje i manipuliše činjenicama, pokušavajući da odgovornu i složenu situaciju u saobraćaju predstavi kao posljedicu nečijeg nerada, iako je riječ o problemu koji su nadležne institucije kontinuirano pratile i analizirale.

Dok nadležne institucije rješavaju probleme i donose teške, ali odgovorne odluke, Bodiroga vanrednu situaciju koristi za snimanje video-klipova i političke performanse u nadi da će kroz teme ugrožene bezbjednosti prikupiti političke poene i obezbijediti više glasova. Tvrdnje da „niko ništa nije radio i da nadležni ćute“ predstavljaju klasičan politički spin i pokušaj diskreditacije institucija koje su upravo pravovremenim reagovanjem i stručnim procjenama spriječile moguće teže i tragične posljedice.

Posebno zabrinjava što se stiče utisak da pojedini politički akteri više pažnje posvećuju medijskom efektu i snimanju rilsova nego mogućim posljedicama po ljudske živote - što je pristup koji je apsolutno nedopustiv kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja.

Istovremeno, postavljamo pitanje - šta bi se dogodilo da most nije zatvoren u trenutku kada je njegova upotreba postala nebezbjedna i da je došlo do tragedije koja se mogla dogoditi da put nije zatvoren? Da li bi u tom slučaju pojedini narodni poslanici isticali krivce u institucijama, umjesto da priznaju da su pravovremenim mjerama spriječene moguće ozbiljne ili tragične posljedice po život učesnika u saobraćaju, i da li bi tada čak pokušavali da iskoriste situaciju kao sredstvo medijske promocije?

Zatvaranje mosta na rijeci Bistrici doneseno je kao stručna i odgovorna mjera radi zaštite života i bezbjednosti građana, nakon što su geodetska mjerenja pokazala značajna pomjeranja konstruktivnih dijelova mosta i ozbiljna oštećenja koja onemogućavaju njegovu sigurnu upotrebu.

Naglašavamo da su Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i nadležno Javno preduzeće u kontinuitetu pratili stanje mosta na rijeci Bistrici i šireg područja. Posebno je analiziran uticaj radova na Hidroelektrani „Bistrica“, kroz interne stručne sastanke i koordinaciju nadležnih institucija, na osnovu čega su donešene odluke čiji je jedini cilj bio zaštita bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Naglašavamo da je Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ blagovremeno upozoravalo investitora HE „Bistrica“ na rizike od pomjeranja tla i ugrožavanja konstruktivnih dijelova mosta, posebno u kontekstu bušenja i ugradnje šipova - što izvođač radova nije ispoštovao.

Nakon proširenja klizišta, direktno su ugroženi konstruktivni dijelovi mosta, zbog čega je Javno preduzeće od 21. januara 2026. godine prostupilo sprovođenju geodetskih mjerenja. Rezultati su pokazali značajna i kontinuirana horizontalna pomjeranja prema koritu rijeke Bistrice, slijeganje oslonca u iznosu od jedan do dva centimetra, uočene su i ozbiljne deformacije obalnog stuba, ospipanje materijala oko temelja, izražena vertikalna pukotina na stubu, oštećenja dilatacije, pukotine asfalta u lijevoj saobraćajnoj traci širine i do sedam centimetara, kao i spiranje pukotine na drugom središnjem stubu.

Ističemo da je alternativni putni pravac određen kao privremeno rješenje u uslovima vanredne situacije. Svjesni smo trenutnog stanja alternativnih pravaca i upravo zato su u toku radovi na profilisanju makadama, dosipanju materijala i sječi šiblja, dok je dugoročni cilj osposobljavanje alternativnih pravaca u punom kapacitetu.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske nastaviće da postupa odgovorno, stručno i u interesu građana, bez obzira na pokušaje pojedinaca da svaku vanrednu situaciju zloupotrijebe za dnevnopolitičke obračune.