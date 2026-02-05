Logo
Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

Izvor:

SRNA

05.02.2026

14:18

Минић: Све указује да ће Каран поново побиједити
Foto: ATV

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić rekao je da sve ukazuje na to da će rezultat na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske biti isti i da je pobjednik kandidat ove stranke Siniša Karan.

Minić je rekao novinarima u Banjaluci da su građani Republike Srpske svjesni da su ovo izbori između Republike Srpske i Sarajeva, odnosno Centralne izborne komisije BiH.

"Vidjećete da će sve opet biti isto i opet ćemo slušati priču o jednom, dva, pet ili deset glasova", smatra Minić.

On je ukazao na činjenicu da CIK ne reaguje na to što je kandidat opozicije Branko Blanuša uveliko u predizbornoj kampanji koja je zabranjena.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

"CIK ne reaguje, ali to i ne čudi imajući u vidu da nam je poništio 15.000 glasova koji apsolutno nisu bili sporni. Jasno da je Siniša Karan pobijedio, ali ponovo imamo atak na tu pobjedu", rekao je Minić.

On je napomenuo da je ambasadore Velike Britanije i Japana u BiH, sa kojima se juče sastao u Banjaluci, pitao da li je moguće da na tako jednostavnim izborima još nema konačnih rezultata.

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Srpske biće održani u nedjelju, 8. februara, na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a pravo glasa ima ukupno 84.474 birača.

