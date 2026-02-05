Logo
Vranješ: Histerija u Sarajevu najbolje pokazuje značaj posjete delegacije Srpske Americi

SRNA

SRNA

05.02.2026

13:53

Foto: ATV

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da značaj i efekte posjete delegacije Republike Srpske Vašingtonu najbolje pokazuju reakcije iz Sarajeva i ponašanje opozicije u Srpskoj.

Vranješ je istakao važnost posjete Vašingtonu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić, dodajući da to "histerija u Sarajevu i opozicija u Srpskoj pokušavaju da umanje".

On je Srni rekao da se od najava da će Republike Srpske biti pometena bagerom, kao što su neki u Sarajevu priželjkivali, od sankcija i raznih pritisaka, došlo do toga da se svjedoči ozbiljnoj diplomatskoj ofanzivi delegacije Republike Srpske.

Vranješ je naveo da samo zlonamjerni mogu da pokušavaju da ospore i prikažu tu posjetu kao nekakvu spornu aktivnost.

- To je i te kako važna i snažna aktivnost delegacije Srpske u Vašingtonu, koja je pokazala da se od momenta kada je prošla administracija SAD pokušala doslovno da uguši Republiku Srpsku na svakom nivou desio veliki preokret zahvaljujući politikama Dodika i Cvijanovićeve - rekao je Vranješ.

On je ukazao da se Cvijanovićeva tokom boravka u Americi do danas sastala sa Hauardom Latnikom, državnim sekretarom SAD za ekonomiju i bliskim saradnikom predsjednika SAD Donalda Trampa, kao i sa republikanskim senatorom Ronom Džonsonom, koji je možda jedan od najuticajnijih republikanaca u Senatu.

- Sastala se do sada sa sedam veoma uticajnih republikanskih kongresmena, uključujući i mlade snage, koje su budućnost republikanaca u Kongresu. Sutra se očekuje još znatan broj sastanaka, a danas su na Molitvenom doručku - naveo je Vranješ.

Aleksandar Vranješ

