Potpisan Memorandum o zajedničkim politikama

"Cilj je da nađemo odgovore i da u što većoj dinamici nađemo određene teme kako bismo popravljali privredni ambijent i privredne procese, ali i ostvarili što bolje uslove za stanovništvo. Najbitniji su ekonomija, javni sektor i demografija. Kada je u pitanu ekonomija, treba da podstaknemo tehnološki razvoj u privredi da bi pronašli rješenje za konkurenciju iz Azije i Afrike. Imaćemo implementacioni odbor koji će pratiti memorandum i akcioni plan", rekao je predsjednik Unije poslodavaca Srpske Zoran Škrebić.

Minić je istakao da je ovo je ozbiljna saradnja koja se pravi u jednoj pozitivnoj dinamici.

"Ovo su ljudi sa kojima sa sarađivao dok sam bio u privredi i imao sam povjerenja u njih. Napravićemo akcioni plan oko svih problema u privredi. Svjesni smo da ne možemo u cjelosti riješiti probleme, ali možemo da pomognemo. Vlada kroz svoje uredbe, memorandume, pravilnike i ostalo mora da pomogne kako bi se popravio privredni ambijent. Ubijeđen sam da će ovo biti jedan ozbiljan i novi početak i da će se sve ono o čemu smo do sada pisali i pričali ostvariti. Moramo biti servis svim privrednicima koji već rade ali i za one koji će tek doći, da sve bude povezano od lokalnih zajednica do Vlade Republike Srpske", kazao je Minić i dodao da su privreda i demografija najbitniji ciljevi.