Najbogatiji Crnogorac na računu ima 7,9 miliona evra

05.02.2026

14:56

Foto: Pixabay

Najveći depozit jednog crnogorskog državljanina iznosi 7,9 miliona evra, dok je najveći pojedinačni depozit u crnogorskom bankarskom sistemu , u vlasništvu domaćeg pravnog lica, čak 61,9 miliona evra.

Prema podacima koje je Centralna banka dostavila portalu Bankar, u crnogorskim komercijalnim bankama trenutno postoji 392 depozita čiji iznos prelazi milion evra, a njihova ukupna vrijednost premašuje 1,8 milijardi evra. U ukupnoj strukturi depozita dominiraju domaći deponenti, prije svega fizička lica, koja čine više od polovine ukupne štednje u sistemu.

Ukupni depoziti u bankarskom sistemu na kraju godine, prema preliminarnim informacijama Centralne banke iznose 6,1 milijardu evra. Kako su za portal Bankar kazali iz Centralne banke, ukupni depoziti bilježe rast u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

"U jednogodišnjem uporednom periodu, ukupni depoziti su porasli za 234 miliona evra, odnosno za 4%", kazao je Nikola Bašanović, Koordinator Sektora za kontrolu CBCG.

Šta pokazuje struktura

Struktura depozita pokazuje da i dalje dominira novac građana, koji čine većinu ukupne štednje u sistemu.

"U strukturi ukupnih depozita, depoziti fizičkih lica iznose 3,2 milijarde evra ili 53%, a depoziti pravnih lica 2,9 milijardi evra ili 47%", navodi Bašanović.

Sakic

Hronika

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

Dodaje i da najveći pojedinačni depozit u crnogorskom bankarskom sistemu iznosi 61,9 miliona evra i pripada pravnom licu rezidentu. Zanimalo nas je i koliko novca na računu ima najbogatiji građanin sa crnogorskim pasošem.

"Najveći depozit crnogorskog državljanina u bankarskom sistemu iznosi 7,9 miliona evra", kazao je Bašanović.

Pet najvećih depozita

Zbirni iznos pet najvećih depozita fizičkih lica je 69,7 miliona evra, što predstavlja 1,15% depozita na nivou sistema.

"Zbirni iznos pet najvećih depozita pravnih lica je 211,1 milion evra, što predstavlja 3,48% ukupnih depozita", ističe on

Podaci Centralne banke Crne Gore pokazuju i strukturu deset najvećih depozita fizičkih lica – od ukupno 103,5 miliona evra, 75,6 miliona odnosi se na strane državljane, dok se 27,9 miliona evra odnosi na crnogorske državljane.

"Prema posljednjim raspoloživim podacima iz izvještaja o 50 najvećih deponenata u poslovnim bankama, ukupan broj depozita čiji iznos prelazi jedan milion evra iznosi 392. Ukupan iznos tih depozita prelazi iznos od 1,8 milijardi evra", kazao je Bašanović za portal Bankar.

(Izvor: Bankar)

