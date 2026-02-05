Strani radnici će morati da uče i polažu hrvatski jezik

Hrvatska Vlada je uputila u skupštinsku proceduru izmjene Zakona o strancima kojima se kao uslov za ostanak u Hrvatskoj postavlja obavezno učenje i polaganj iespita iz hrvatskog jezika.

Predložene izmjene predviđaju strancima i lakšu promjenu poslodavca.

Izmjene se donose radi usklađivanja s EU zakonodavstvom, odnosno Direktivom o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole boravka te Paktom o azilu i migracijama, koji uvodi nova pravila za upravljanje migracijama i uspostavljanja zajedničkog sistema azila na nivou Evropske unije.

Novi propisi omogućavaju fleksibilnost državama članicama u rješavanju specifičnih izazova te uvođenje potrebnih mjera za zaštitu osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita.

Uvodi se mogućnost sprovođenja dubinske provjere državljana trećih zemalja na spoljnim granicama, uspostavlja se nezavisni mehanizam praćenja poštovanja temeljnih prava u postupku dubinske provjere i odobravanja azila na granici te se propisuje postupak povratka na granici za osobe kojima je azil odbijen, naveo je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, prenijela je Hina.