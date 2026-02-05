Uhapšen osumnjičeni za paljenje automobila svešteniku SPC

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ – Odjeljenja bezbjednosti Tivat su, u roku kraćem od 24 časa, nakon sprovedenih mjera i radnji iz svoje nadležnosti, identifikovali i lišili slobode lice osumnjičeno za izazivanje požara na vozilu sveštenog lica M. B, saopšteno je iz policije.

"Naime, policijski službenici su postupali po prijavi da je 4.02.2026. godine, u naselju Učuri, došlo do požara na putničkom motornom vozilu marke Range Rover, beogradskih registarskih oznaka, koje koristi svešteno lice M. B.

Tom prilikom, usljed dejstva plamena, oštećeno je i još jedno vozilo u vlasništvu lica B. B., koje se nalazilo parkirano u neposrednoj blizini navedenog vozila", kazali su iz policije.

Iz policije je saopšteno da preduzetim kriminalističko- operativnim mjerama i radnjama u kratkom roku je identifikovano i locirano lice H. D. iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih djela.

"Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, H. D. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti", kazali su iz policije.

Službenici Uprave policije preduzimaju dalje mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja događaja i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i eventualne povezanosti drugih lica sa ovim krivičnim djelom, piše RTCG.