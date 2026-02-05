Dalmaciju pogodila jedna od najvećih plima u posljednjih 10 godina: More nosi sve pred sobom

Širom obale more se prelilo na rive i ulice, prodirući do kuća i poslovnih prostora, dok orkanski vjetar stvara dodatne probleme.

Jučerašnji dan su obilježile i velike temperaturne razlike u državi, s rasponom od samo 2 Celzijeva stepeni na sjeverozapadu do ugodnih 18 stepeni na krajnjem jugu. Kiša koja je padala sadržala je i primjese saharskog pijeska. Ipak, glavno obilježje vremena na Jadranu je jako do olujno jugo, koje na moru djelimično ima orkanske udare.

Najjači udar zabilježen je na Palagruži i iznosio je čak 137 km/h, a meteorološka plutača u blizini izmjerila je talase visoke do osam metara.

Poplavljeni niži dijelovi obale

Zbog snažnog juga i niskog pritiska vazduha, dogodila se izražena ciklonalna plima, najveća ove godine i jedna od najvećih u zadnjih nekoliko godina. Nivo mora podigao se ponegdje i za više od 70 centimetara, zbog čega su poplavili brojni niži dijelovi obale, piše Dalmacija Danas.

Plima je posebno izražena u Trogiru, a pod morem se našao i velik dio splitske obale na Bačvicama i Firulama. Slična situacija zabilježena je i u Vranjicu, Omišu, Hvaru te Vodicama.

Besana noć u Kaštelima

Posebno dramatično bilo je u Kaštelima, gdje se more izlilo na rivu i poplavilo okolne ulice, a stanovnici su proveli besanu noć braneći svoju imovinu. Mnogi su postavljali barikade kako bi spriječili prodor vode u kuće i poslovne prostore.

"Ovakvo stanje je nepodnošljivo. Godinama govorimo o prodiranju mora u naše kuće, zovemo dežurne službe i institucije ali svi, uvijek, ostaju nijemi na naše pozove. Stanje je katastrofalno i pod hitno je potrebna sanacija rive koju obećavaju godinama.

Ne razumijem kako nam nadležne službe nisu donijele vreće s pijeskom jer ovo će biti besana noć", ispričala je jedna stanovnica Kaštel Novog. Prema dojavama, riva na području Štafilića, Novog i Starog bila je neprohodna, a nivo mora dosezao je do automobila.

Olujni vjetar stvara probleme u Splitu

Osim plime, olujni udari vjetra stvarali su probleme i u Splitu. Vjetar je nosio zaštitne ograde, pomicao kontejnere i rušio lakše konstrukcije, a jedan od opasnijih prizora zabilježen je na Sućidru, u Vukovarskoj ulici.

Tamo se metalna zaštitna ograda srušila. Građani su upozoreni na pojačan oprez, uz preporuku da izbjegavaju prolazak uz gradilišta i nestabilne objekte te da osiguraju predmete na balkonima.

Poremećaji u pomorskom saobraćaju

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije koje povezuju ostrva sa Splitom, Šibenikom, Zadrom i Dubrovnikom. Među ostalima, u prekidu su linije Split - Stari Grad, Vis - Split, Ploče - Trpanj, Sućuraj - Drvenik, kao i većina katamaranskih linija na splitskom, zadarskom i dubrovačkom području.

Prema prognozama, danas se očekuje znatno slabljenje vjetra i djelimično smirivanje vremena, iako ono neće biti posve stabilno. Temperature će biti nešto niže.