Opasna pojava stiže na Balkan: Izdato upozorenje, strašnije je nego što mislite

Izvor:
Blic
04.02.2026
15:56
Komentari:0
Zaboravite na debelu zimsku garderobu, ali ne ostavljajte kišobrane kod kuće! Pred nama je period neobično toplog vremena za ovo doba godine, koji sa sobom donosi vrtešku meteoroloških prilika u Srbiji.
Sa Jadrana duboki ciklon donosi izrazito nestabilne vremenske prilike, a u Hrvatsku, pravo iz Afrike, stiže umjerena količina čestica pustinjskog pijeska.
Čestice pustinjskog pijeska su sitne (0,1-0,5 mm) i lake, lako ih nosi vjetar koji ih kroz više slojeva atmosfere prenosi do balkanskog područja, a njihova koncentracija u vazduhu nije rijetkost ni u sjevernijim dijelovima Hrvatske. Vrhunac lebdećih pustinjskih čestica očekuje se u drugom dijelu dana, sa najvećom koncentracijom na području srednje i južne Dalmacije. Pošto nas u istom periodu očekuju i obilnije padavine, dio pomenutih čestica završiće na našim automobilima, pa bi se nakon ciklone ispred autoperionica mogao stvoriti dugačak red.
Čestice pustinjskog pijeska mogu iritirati oči i kožu, a zbog svojih dimenzija mogu završiti u gornjem dijelu disajnog sistema, gdje izazivaju simptome slične alergijskim. Zbog toga, iako čestice ne bi trebalo da ostave ozbiljnije posljedice po zdravlje ljudi, stručnjaci savjetuju osjetljivim grupama, trudnicama i starijim građanima da za vrijeme povećane koncentracije čestica u vazduhu smanje boravak na otvorenom.
Prema posljednjim ažuriranjima prognoze njihove disperzije, lebdeće pustinjske čestice će već u četvrtak napustiti dalmatinsko nebo.
Mala je vjerovatnoća da je nepogoda u vidu pijeska iz Sahare stići ovom prilikom i do Srbije, ali nestabilne vremenske prilike RHMZ predviđa u svojoj vremenskoj prognozi za duži vremenski period.
U četvrtak će u Srbiji biti promjenljivo i vjetrovito, u košavskom području uz umjeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vjetar. Slaba povremena kiša očekuje se uglavnom u zapadnim predjelima zemlje, kao i u Sremu i Bačkoj.
Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, u Timočkoj Krajini oko -2 stepena, a najviša od 11 do 15 stepeni, na istoku Srbije oko 2 stepena.
I dalje će biti vetrovito u Beogradu. Najniža jutarnja temperatura 3 stepeni, najviša dnevna 12 stepeni.
Olujna jaka košava, sa udarima jačim od 60 km/h očekuje se u četvrtak u:
Banatu
Pomoravlju
- Vrijeme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – upozorava RHMZ.
(Slobodna Dalmacija, Blic)
Ljubav i seks
3 h0
Ekonomija
4 h0
Nauka i tehnologija
4 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
Najčitanije
19
39
19
30
19
20
19
18
19
13
Trenutno na programu