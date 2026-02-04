Opasna pojava stiže na Balkan: Izdato upozorenje, strašnije je nego što mislite

Zaboravite na debelu zimsku garderobu, ali ne ostavljajte kišobrane kod kuće! Pred nama je period neobično toplog vremena za ovo doba godine, koji sa sobom donosi vrtešku meteoroloških prilika u Srbiji.

Sa Jadrana duboki ciklon donosi izrazito nestabilne vremenske prilike, a u Hrvatsku, pravo iz Afrike, stiže umjerena količina čestica pustinjskog pijeska.

Koncentracija čestica pustinjskog pijeska

Čestice pustinjskog pijeska su sitne (0,1-0,5 mm) i lake, lako ih nosi vjetar koji ih kroz više slojeva atmosfere prenosi do balkanskog područja, a njihova koncentracija u vazduhu nije rijetkost ni u sjevernijim dijelovima Hrvatske. Vrhunac lebdećih pustinjskih čestica očekuje se u drugom dijelu dana, sa najvećom koncentracijom na području srednje i južne Dalmacije. Pošto nas u istom periodu očekuju i obilnije padavine, dio pomenutih čestica završiće na našim automobilima, pa bi se nakon ciklone ispred autoperionica mogao stvoriti dugačak red.

Koliko je opasan pijesak iz Sahare?

Čestice pustinjskog pijeska mogu iritirati oči i kožu, a zbog svojih dimenzija mogu završiti u gornjem dijelu disajnog sistema, gdje izazivaju simptome slične alergijskim. Zbog toga, iako čestice ne bi trebalo da ostave ozbiljnije posljedice po zdravlje ljudi, stručnjaci savjetuju osjetljivim grupama, trudnicama i starijim građanima da za vrijeme povećane koncentracije čestica u vazduhu smanje boravak na otvorenom.

Prema posljednjim ažuriranjima prognoze njihove disperzije, lebdeće pustinjske čestice će već u četvrtak napustiti dalmatinsko nebo.

Vremenska prognoza za Srbiju

Mala je vjerovatnoća da je nepogoda u vidu pijeska iz Sahare stići ovom prilikom i do Srbije, ali nestabilne vremenske prilike RHMZ predviđa u svojoj vremenskoj prognozi za duži vremenski period.

U četvrtak će u Srbiji biti promjenljivo i vjetrovito, u košavskom području uz umjeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vjetar. Slaba povremena kiša očekuje se uglavnom u zapadnim predjelima zemlje, kao i u Sremu i Bačkoj.

Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, u Timočkoj Krajini oko -2 stepena, a najviša od 11 do 15 stepeni, na istoku Srbije oko 2 stepena.

I dalje će biti vetrovito u Beogradu. Najniža jutarnja temperatura 3 stepeni, najviša dnevna 12 stepeni.

Potencijalno opasno vrijeme u Bačkoj i Pomoravlju

Olujna jaka košava, sa udarima jačim od 60 km/h očekuje se u četvrtak u:

Banatu

Pomoravlju

- Vrijeme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – upozorava RHMZ.

(Slobodna Dalmacija, Blic)